Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi soruları karşılaşma sayılı dakikalar kala futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde geride kalan 5 haftada liderlik koltuğunda bulunan Chelsea bu durumu devam ettirmek istiyor. Diğer tarafta Manchester City ise, karşılaşmayı kazanıp zirveye yaklaşmak istiyor. Peki; Chelsea Manchester City hangi kanalda? Chelsea Manchester City maçı nasıl izlenir? İşte maçla ilgili canlı yayın bilgileri!
CHELSEA MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 14:30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Dev karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Marcos Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Havertz, Lukaku
Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Grealish, Sterling, Gabriel Jesus