Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi soruları karşılaşma sayılı dakikalar kala futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde geride kalan 5 haftada liderlik koltuğunda bulunan Chelsea bu durumu devam ettirmek istiyor. Diğer tarafta Manchester City ise, karşılaşmayı kazanıp zirveye yaklaşmak istiyor. Peki; Chelsea Manchester City hangi kanalda? Chelsea Manchester City maçı nasıl izlenir? İşte maçla ilgili canlı yayın bilgileri!