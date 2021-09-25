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Giriş Tarihi: 25.9.2021 14:09

Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Premier Lig Chelsea Manchester City maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Premier Lig Chelsea Manchester City maçı saat kaçta, şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig’de 6. Hafta heyecanı yaşanıyor. Premier Lig’in iki şampiyonluk adayı Chelsea ile Manchester City bugün karşı karşıya gelecek. Dünyanın dört bir yanından canlı takip edilecek karşılaşma öncesi futbolseverler, Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Chelsea geride bırakılan 5 haftada liderliğini koruyor. City’nin ise 5 maç sonunda 10 puanı bulunuyor. Peki, Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea Manchester City maçı saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar;

Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi soruları karşılaşma sayılı dakikalar kala futbolseverler tarafından araştırılıyor. Ligde geride kalan 5 haftada liderlik koltuğunda bulunan Chelsea bu durumu devam ettirmek istiyor. Diğer tarafta Manchester City ise, karşılaşmayı kazanıp zirveye yaklaşmak istiyor. Peki; Chelsea Manchester City hangi kanalda? Chelsea Manchester City maçı nasıl izlenir? İşte maçla ilgili canlı yayın bilgileri!

CHELSEA MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 14:30'da başlayacak mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak. Dev karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Marcos Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Havertz, Lukaku

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Fernandinho, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Grealish, Sterling, Gabriel Jesus

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Chelsea Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Premier Lig Chelsea Manchester City maçı saat kaçta, şifresiz mi?
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