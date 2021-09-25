Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 21:16

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftanın son çekilişiyle Milli Piyango TV aracılığıyla duyuruldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi; 64 milyonu aşan ikramiyeyle 21:30’da gerçekleştiriliyor. Milli Piyango Online ile 25 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları haberimizde. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar!

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen şans oyunları arasında, 25 Eylül Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları merak ediliyor. Bugün düzenlenen oyunla birlikte 64 milyonu aşan dev ikramiye sahibini buldu. Şans oyunu severler Milli Piyango Online ile 25 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları için milllipiyangoonline sitesini ziyaret ediyor. Bugünün kazanan rakamları ve MPİ bilet sorgulama ekranı haberimizde.

25 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Saat 21:30'da gerçekleştirilecek çekilişin ardından kazanan numaralar haberimizde yer alacak.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Milli Piyango Online ile 25 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
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