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Giriş Tarihi: 25.9.2021 22:22 Son Güncelleme: 25.9.2021 22:22

Dortmund, Mönchengladbach'a boyun eğdi!

AA
Dortmund, Mönchengladbach’a boyun eğdi!

Almanya Bundesliga'da Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden olan Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 1-0 yenildi. Dortmund’da 40. dakikada Mahmoud Dahoud’un ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 6. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 37. dakikada Denis Zakaria'nın attığı golle ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda başka gol olmadı ve Borussia Mönchengladbach karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'da 40. dakikada Mahmoud Dahoud'un ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle sarı-siyahlı takım karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynadı.

Borussia Mönchengladbach bu galibiyetle puanını 7'ye çıkarırken, bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Borussia Dortmund 12 puanda kaldı.

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Dortmund, Mönchengladbach'a boyun eğdi!
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