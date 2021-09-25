Eczacılık Günü ne zaman? En güzel, Resimli Eczacılık Günü kutlama mesajları ve sözleri 2021

Eczacılık Günü mesajları ve sözleri an itibariyle araştırılıyor. Sağlık çalışanlar için böyle günler daha büyük önem arz ediyor. Böyle günlerde vatandaşlar bu mesleği yapan sevdiklerine, arkadaşlarına günün anlam ve önemine özel mesajlar gönderirken sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşımlarda bulunuyor. İşte kısa, uzun, en güzel, resimli Eczacılık Günü kutlama mesajları ve sözleri 2021
Akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihi ülkemizde her yıl 'Eczacılık Günü' olarak kutlanmaktadır. İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi sırasında, delegasyonun "FIP'in kuruluş tarihi olan 25 Eylül'ün tüm dünyada ortak olarak Dünya Eczacılık Günü adıyla kutlanması" önerisini, Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) delegasyonu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…
25 Eylül'ü eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun.
İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.
Gelecek 25 Eylüllerin insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.
Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların '' Eczacılık Bayramını '' kutlar , meslek yaşamlarında başarılar dilerim.
Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 25 Eylül Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.
İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.
İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Kutlu Olsun.
Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü tüm eczacılara kutlu olsun.
İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü Kutlu Olsun.
25 Eylül Eczacılık Günü'nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.
Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların "eczacılık günü" nü en içten dileklerimle kutluyorum.