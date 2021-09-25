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Giriş Tarihi: 25.9.2021 16:53 Son Güncelleme: 25.9.2021 17:00

Formula 1 Rusya'da pole pozisyonu sürprizi! Londo Norris zoru başardı...

AA
Formula 1 Rusya’da pole pozisyonu sürprizi! Londo Norris zoru başardı...

Formula 1'de sezonun 15. ayağı Rusya'da yapılacak yarışla devam edecek. Rusya Grand Prix'sine pole pozisyonunda başlayacak yarışçı da belli oldu. Londo Norris, sürprizi başararak sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.

Krasnodar bölgesindeki 5,8 kilometrelik Soçi Pisti'nde yoğun yağış nedeniyle son antrenman turu iptal edilirken, yağışın dinmesinin ardından ıslak zeminde düzenlenen sıralama turlarında sürpriz sonuçlar yaşandı.

Büyük Britanyalı Norris, 1 dakika 41.993 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. 21 yaşındaki pilot, kariyerinde ilk kez pole pozisyonuna ulaştı.
Norris'in 0.517 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.990 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı George Russell (Williams) ise üçüncülüğü elde etti.

Pit girişinde aracı kayarak duvara çarpan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise yarışa dördüncü sıradan başlayacak. Bu sezon Hamilton ile pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi veren Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ise güç ünitesini değiştirme limitini aştığı için yarınki yarışa son sıradan başlama cezası almıştı.

Rusya Grand Prix'si, 53 tur üzerinden yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

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Formula 1 Rusya'da pole pozisyonu sürprizi! Londo Norris zoru başardı...
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