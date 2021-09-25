Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Fatih Terim'den takıma koşu mesafesi yasağı!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 09:57 Son Güncelleme: 25.9.2021 09:57

Galatasaray'da Fatih Terim'den takıma koşu mesafesi yasağı!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da Fatih Terim’den takıma koşu mesafesi yasağı!

Galatasaray haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio karşılaşmasını hedef olarak göstererek takıma yasak koydu. Tecrübeli hoca ayrıca Kayseri maçında kötü performans gösteren 3 ismi de keserek yedek kulübesinde oturtacak.

Transfer döneminde gençleşen Galatasaray, Avrupa'da Lazio'yu 1-0 yenerken koşu mesafesinde 118 km'yi zorlamıştı. Alanyaspor maçında 114 km koşan sarıkırmızılılarda Berkan, Cicaldau ve Halil'in yokluğu Kayseri deplasmanında hissedildi.

105.2 km ile Kayserispor'un gerisinde kalan Galatasaray'da 10 km koşu mesafesini geçen tek isim 11 km ile yeni transfer Assunçao oldu. Brezilyalı ön liberoyu takım içinde 9.8 km ile Yedlin takip ederken, Nelsson 9.7 ve Alpaslan 9.4 km koştu.

CİCALDAU & HALİL 11'E DÖNÜYOR
Terim, sahada 90 dakika kalan oyuncularından koşu mesafesinde 10 km'nin altında kalmamalarını istedi. Yarın Göztepe maçına tempolu ve önde baskılı başlamayı planlayan Terim, galibiyetin şifresini hareketli oyun olarak görüyor.

Koşu mesafesinde 13 km'yi zorlayan Berkan da Taylan'ın yerine ilk 11'e dönüyor. Gol bölgelerine sürpriz koşular yapan Cicaldau ise formasını temposuz oynayan Feghouli'den geri alacak. Forvette Mohamed'in yerine tercih edilecek Halil Dervişoğlu da hücum presi başlatan isim olacak.

NEREDESİN MARCAO!
Galatasaray'ın bu sezon ligde gol yemediği tek maç olan Giresun deplasmanında Marcao görev yapmıştı. Brezilyalı stoperin cezasında savunmada Luyindama, Nelsson ve Alpaslan şans bulurken sarı-kırmızılılar Marcao'nun yokluğunda 5 maçta kalesinde 9 gole engel olamadı.

25 yaşıındaki oyuncu Göztepe, Rize ve Konya maçları ile birlikte cezasını tamamlayacak ve 25 Ekim'deki Beşiktaş derbisinde sahaya çıkabilecek.

OMAR'DAN MÜJDELI HABER
ABD'DE kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui dün Florya'daydı. Norveçli oyuncunun operasyonunun başarılı geçtiği öğrenilirken, performans ekibiyle çalışma gerçekleştirdi.

LEVENT TÜZEMEN - OCAK AYINDA TAKVİYE GELECEK
Fatih Terim'in kadro istikrarını koruma düşüncesini çok doğru buluyorum. Yeni kurulan bir kadroda oyuncuların birbiriyle oynama alışkanlığı kazanması gerekir. Sık değişen kadro ritim ve uyum sorunu yarat-ı yor. G.Saray'ın doğru oyun modeli ve doğru kadrosu Lazio'yu yenen kadrodur.

Ocak ayında yönetimin destek yapacağını duydum. Eğer bu takım Lazio maçında 118 km koşuyorsa demek ki fizik gücü ve koşu kalitesinde bir sorun yok. Her oyuncu, Berkan gibi 12 km'nin üzerinde koşamaz. Terim'in 10 km'yi sınır koyması bir hedeftir. Altında kalanlar kadroda da olmayabilir. Ama bazen çok koşmayan oyuncu aklı ve tecrübesiyle eksiğini kapatabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tıp hatasının ölümcül bedeli! Vasiyet edip canına kıydı
Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim edecek mi? Okullar uzaktan mı devam edecek, online eğitim yapılacak mı?
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin itirafları! Taciz mesajları ortaya çıktı
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı müjdesi! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
"Beş büyüklere" yaptırım yolda! Raportörler, "rekabet ihlali var" dedi
Konut sektöründe tarihi hamle! 60 aya sıfır faiz
Son dakika haberi: Kötü gidiş sonrası fatura o yıldızlara çıktı! Ocak ayında sürprizler var Gomis...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Fatih Terim'den takıma koşu mesafesi yasağı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA