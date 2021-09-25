Ocak ayında yönetimin destek yapacağını duydum. Eğer bu takım Lazio maçında 118 km koşuyorsa demek ki fizik gücü ve koşu kalitesinde bir sorun yok. Her oyuncu, Berkan gibi 12 km'nin üzerinde koşamaz. Terim'in 10 km'yi sınır koyması bir hedeftir. Altında kalanlar kadroda da olmayabilir. Ama bazen çok koşmayan oyuncu aklı ve tecrübesiyle eksiğini kapatabilir.