Görülmemiş olay!

Sakatlıklardan yana başı dertte olan, biri cezalı toplam 10 eksikle İzmir'e giden Beşiktaş, dört şok daha yaşadı. Kadro kurmakta zorluk çeken siyah-beyazlı ekipte ilk kötü haber Francisco Montero'dan geldi. İspanyol stoperin perşembe gecesi üst solunum yolu enfeksiyonu yaşadığı için kafileden ayrılarak İstanbul'a döndüğü belirtildi. Aksilikler bununla bitmedi. Miralem Pjanic maç içinde sakatlandı. Boşnak oyuncu 31. dakikada sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekibiyle konuştuktan sonra devam edemeyeceği anlaşılan yıldız oyuncu, yerini Güven'e bıraktı.

YEDEK KULÜBESİNDE ADAM KALMADI!

İkinci yarıda da büyük talihsizlik yaşandı. 76'da bu kez Oğuzhan adalesini tutarak devam edemeyeceğini söyledi ve Can Bozdoğan'la değişti. Özellikle savunmadaki eksikler nedeniyle kadroda değişime gitmek zorunda kalan Sergen Yalçın, orta sahadan Atiba'yı stopere çekti, yanında 18 yaşındaki Serdar Saatçı oynadı. Sağ bekteki boşluğu N'Sakala ile kapatan Yalçın, sol kanada ise Salih Uçan ile çözüm aradı. Atiba'nın da maç sonunda adalesinde ağrı hissettiği bildirildi.

SALİH ŞÜPHELİ

Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın da maç sırasında aldığı bir darbeden dolayı ağrı hissettiği öğrenildi. Ancak oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.

KONDİSYONER MARRONE: İNCELİYORUZ!

Beşiktaş'ın kondisyoneri Stefano Marrone, sakatlıklarla ilgili taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Burada 3. sezonumuz, aynı idman metotlarını kullanıyoruz. Sakatlıkların yarısı darbeden. Ne kadar maç oynarsan o kadar darbe olur. Adale sakatlıkları ise zemin, yorgunluk ve yoğun fikstürden olur. Durumu inceleyeceğiz."

"HOCAM BU ÇOCUKLAR NİYE SAKATLANIYOR?"

İzmir'e takıma destek olmaya giden Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de gündeminde eksikler vardı. Başkan Çebi, takımın konakladığı otelin bahçesinde Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ve kulüp doktoru Kerem Tekin Ülkü ile toplantı yaptı. Ülkü'den sakatlıklarla ilgili bilgi alan Çebi, tek tek oyuncularının durumunu sorarak sakatlık süreçlerini öğrendi.