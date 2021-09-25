Goutas yine attı Sivasspor farklı kazandı! Yunan stoper gol krallığına oynuyor...

Sivasspor, kendi sahasında ağırladığı Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Sivasspor puanını 9 yaparken Karagümrük 11 puanda kaldı. Sivasspor'un Yunan stoperi Goutas bu maçı da boş geçmeyerek gol sayısını dört yaptı.

SİVASSPOR 4-0 KARAGÜMRÜK



1' Kayode

50' Goutas

56' Felix

71' Gradel

Maça hızlı başlayan Sivasspor, daha birinci dakikada Kayode'nin golüyle öne geçti. Goutas'ın golüyle durumu 2-0 yapan Sivasspor, Felix ve Gradel'in golleriyle rahat bir galibiyet aldı.