Goutas yine attı Sivasspor farklı kazandı! Yunan stoper gol krallığına oynuyor...

Sivasspor, kendi sahasında ağırladığı Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Sivasspor puanını 9 yaparken Karagümrük 11 puanda kaldı. Sivasspor'un Yunan stoperi Goutas bu maçı da boş geçmeyerek gol sayısını dört yaptı.
SİVASSPOR 4-0 KARAGÜMRÜK
1' Kayode
50' Goutas
56' Felix
71' Gradel
Maça hızlı başlayan Sivasspor, daha birinci dakikada Kayode'nin golüyle öne geçti. Goutas'ın golüyle durumu 2-0 yapan Sivasspor, Felix ve Gradel'in golleriyle rahat bir galibiyet aldı.
Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, iyi oyunun ardından üç puanı dört golle aldı. Karagümrük ise çok fazla gol pozisyonu bulamadığı maçtan mağlup ayrıldı.
GOUTAS GOL KRALLIĞINA OYNUYOR!
Sivasspor'un Yunan stoperi Goutas, 50. dakikada attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını dörte yükseltti. Dimitrios Goutas, kafayla attığı golle gol krallığında ikinci sıraya yükseldi. Gotuas'ın hemen üstünde 5 gollü Pesic var.
Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fajr (Dk. 81 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Felix (Dk. 76 Azubuike), Henrique, Gradel (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt), Kayode (Dk. 63 Yatabare)
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia (Dk. 42 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz (Dk. 73 Karamoh), Adnan Uğur (Dk. 46 Efe Tatlı), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 58 Münir Levent Mercan), Kerim Frei, Pesic (Dk. 73 Arveladze)
Sarı kart: Dk. 90+2 Zukanovic (VavaCars Fatih Karagümrük)
Goller: Dk. 1 Kayode, Dk. 50 Goutas, Dk. 56 Felix, Dk. 71 Gradel (Demir Grup Sivasspor)