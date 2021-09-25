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Giriş Tarihi: 25.9.2021 15:18 Son Güncelleme: 25.9.2021 15:39

Goutas yine attı Sivasspor farklı kazandı! Yunan stoper gol krallığına oynuyor...

Goutas yine attı Sivasspor farklı kazandı! Yunan stoper gol krallığına oynuyor...

Bu sezonun sürpriz golcüsü Dimitrios Goutas bugün de sahneye çıktı! Sivasspor'un Yunan stoperi Goutas, Süper Lig'de oynadığı 5. maçında 4. golünü attı. Gol krallığına oynayan stoper ilginç bir istatistiğe imza attı. Süper Lig'deki erken gol serisi bugün de devam etti. Kayode, 54. saniyede Karagümrük ağlarını sarstı. Sivasspor, seyircisi önünde önemli bir galibiyet aldı.

Sivasspor, kendi sahasında ağırladığı Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Sivasspor puanını 9 yaparken Karagümrük 11 puanda kaldı. Sivasspor'un Yunan stoperi Goutas bu maçı da boş geçmeyerek gol sayısını dört yaptı.

SİVASSPOR 4-0 KARAGÜMRÜK

1' Kayode

50' Goutas

56' Felix

71' Gradel

Maça hızlı başlayan Sivasspor, daha birinci dakikada Kayode'nin golüyle öne geçti. Goutas'ın golüyle durumu 2-0 yapan Sivasspor, Felix ve Gradel'in golleriyle rahat bir galibiyet aldı.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, iyi oyunun ardından üç puanı dört golle aldı. Karagümrük ise çok fazla gol pozisyonu bulamadığı maçtan mağlup ayrıldı.

GOUTAS GOL KRALLIĞINA OYNUYOR!

Sivasspor'un Yunan stoperi Goutas, 50. dakikada attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını dörte yükseltti. Dimitrios Goutas, kafayla attığı golle gol krallığında ikinci sıraya yükseldi. Gotuas'ın hemen üstünde 5 gollü Pesic var.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fajr (Dk. 81 Sefa Yılmaz), Hakan Arslan, Felix (Dk. 76 Azubuike), Henrique, Gradel (Dk. 81 Erdoğan Yeşilyurt), Kayode (Dk. 63 Yatabare)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Benatia (Dk. 42 Balkovec), Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz (Dk. 73 Karamoh), Adnan Uğur (Dk. 46 Efe Tatlı), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 58 Münir Levent Mercan), Kerim Frei, Pesic (Dk. 73 Arveladze)

Sarı kart: Dk. 90+2 Zukanovic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Goller: Dk. 1 Kayode, Dk. 50 Goutas, Dk. 56 Felix, Dk. 71 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

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Goutas yine attı Sivasspor farklı kazandı! Yunan stoper gol krallığına oynuyor...
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