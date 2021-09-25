Haber hattı

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Giriş Tarihi: 25.9.2021

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Sörloth, Türkiye maçına zor!
La Liga'da Real Sociedad'ın deplasmanda Granada'yı 3-2 yendiği maçta Alexander Sörloth sakatlandı. Norveç basınında yer alan haberlere göre; yıldız futbolcu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8 Ekim'de oynanacak Türkiye maçını kaçırabilir. Norveçli gazeteci Simen Stamö-Möller de, "Sörloth için üzücü, Norveç için de üzücü. Türkiye ile oynamamıza 15 gün kalmıştı. Muhtemelen karşılaşmada olamayacak" açıklamasını yaptı.

Hakemi yakmaya çalıştılar!
Bosna Hersek'te Premier Lig takımları Velez Mostar ve Borac Banja Luka'nın karşılaşması olaylar yüzünden yarıda kalırken, maçın hakemi ölümden döndü. Konuk ekibin 81. dakikada 2-0 öne geçmesiyle Mostar tribünlerinde başlayan olaylar büyüdü ve taraftarlar sahaya inip hakeme saldırdı. İki takım 10 dakika sonra sahadan ayrılırken, olaylar saha dışında da sürdü. Hakem Sabrija Topalovic kimliği belirsiz 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. Hakemin aracını ateşe verdiler. Polis hâlâ failleri ararken, federasyon Banja Luka'yı 3-0 hükmen galip ilan etti.

Kocaelispor cezayı 'Keser'
TFF 1. Lig'in 7. haftasının açılış maçında Kocaelispor, sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten karşılaşmanın tek golü, 55. dakikada Benhur Keser'den geldi. Bu sonuçla Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi üst üste 2. galibiyetini alıp puanını 10'a çıkarırken, Tuzlaspor ilk yenilgisini yaşadı.

Frey Avrupa'nın zirvesinde
Fenerbahçe'de başarılı olamayan ve ayrılan Michael Frey, Royal Antwerp'te gösterdiği performans ile Avrupa'nın en golcü futbolcusu oldu. 27 yaşındaki forvet, Avrupa'daki tüm liglerdeki gol krallarını geçerek 10 golle zirveye yerleşti. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği kötü performans ile takımda tutunamayan Frey, yaz transfer döneminde Belçika ekibine transfer olmuştu.

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