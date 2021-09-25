Haber hattı

Sörloth, Türkiye maçına zor! La Liga'da Real Sociedad'ın deplasmanda Granada'yı 3-2 yendiği maçta AlexanderSörloth sakatlandı. Norveç basınında yer alan haberlere göre; yıldız futbolcu, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 8Ekim'de oynanacak Türkiye maçınıkaçırabilir. Norveçli gazeteci Simen Stamö-Möller de, "Sörloth için üzücü, Norveç için de üzücü. Türkiye ile oynamamıza 15 gün kalmıştı. Muhtemelen karşılaşmada olamayacak" açıklamasını yaptı.
Hakemiyakmayaçalıştılar!
Bosna Hersek'te Premier Lig takımları Velez Mostar ve Borac Banja Luka'nın karşılaşması olaylar yüzünden yarıda kalırken, maçın hakemi ölümdendöndü. Konuk ekibin 81. dakikada 2-0 öne geçmesiyle Mostar tribünlerinde başlayan olaylar büyüdü ve taraftarlar sahaya inip hakeme saldırdı. İki takım 10dakika sonra sahadan ayrılırken,olaylar saha dışında dasürdü. Hakem Sabrija Topalovic kimliği belirsiz 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. Hakemin aracınıateşe verdiler. Polis hâlâ failleri ararken, federasyon Banja Luka'yı 3-0 hükmen galip ilan etti.
Kocaelispor cezayı 'Keser'
TFF 1. Lig'in 7. haftasının açılış maçında Kocaelispor,sahasında Tuzlaspor'u 1-0 mağlupetti. İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle biten karşılaşmanıntek golü, 55. dakikada BenhurKeser'den geldi. Bu sonuçla Mustafa ReşitAkçay'ın ekibi üst üste 2. galibiyetini alıppuanını 10'a çıkarırken, Tuzlasporilk yenilgisini yaşadı.
Frey Avrupa'nın zirvesinde
Fenerbahçe'de başarılı olamayan ve ayrılan Michael Frey,Royal Antwerp'te gösterdiği performans ile Avrupa'nın en golcü futbolcusu oldu. 27 yaşındaki forvet, Avrupa'daki tüm liglerdeki golkrallarını geçerek 10 golle zirveyeyerleşti. Sarı-lacivertlilerde gösterdiği kötü performans ile takımda tutunamayan Frey, yaz transfer döneminde Belçika ekibine transfer olmuştu.