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Giriş Tarihi: 25.9.2021

Hamza Hamzaoğlu dönemi başladı

Hamza Hamzaoğlu dönemi başladı
Çaykur Rizespor'da 6 hafta sonunda hiç galibiyet alınmamasıyla birlikte teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrılmıştı. Dün ise Karadeniz ekibinin yeni hocası belli oldu. Mavi-yeşilliler, Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu sezon takım çalıştırmayan 51 yaşındaki teknik adam en son geçen sezon Kayserispor'u çalıştırmıştı. Hamzaoğlu, 6 maçta 4 galibiyet alırken, 2 de mağlubiyet yaşamıştı.

'MALUM TAKIMI RİZE'YE GÖMMELİYİZ'
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle gergin oldukları G.Saray'a yönelik açıklamalarda bulundu. Çay TV'ye konuşan Kıran, "Paramızı aldık, nasıl aldık? 'Kıvırtmayın, paramızı verin' dedik. Paramızı aldık. Ben o dümenleri yemem. Onların tuttuğu fare kadar benim tuttuğum kedi var. Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (G.Saray) Rize'ye gömmemiz lazım. O malum takım bizimle çok uğraşıyor" dedi.

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Hamza Hamzaoğlu dönemi başladı
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