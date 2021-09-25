Hamza Hamzaoğlu dönemi başladı

Çaykur Rizespor'da 6 hafta sonunda hiç galibiyet alınmamasıyla birlikte teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrılmıştı. Dün ise Karadeniz ekibinin yeni hocası belli oldu. Mavi-yeşilliler, Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bu sezon takım çalıştırmayan 51 yaşındaki teknik adam en songeçen sezon Kayserispor'u çalıştırmıştı. Hamzaoğlu, 6 maçta 4 galibiyet alırken, 2 de mağlubiyet yaşamıştı.
'MALUM TAKIMI RİZE'YE GÖMMELİYİZ'
Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan transferi nedeniyle gergin oldukları G.Saray'a yönelik açıklamalarda bulundu. Çay TV'ye konuşan Kıran, "Paramızı aldık, nasıl aldık? 'Kıvırtmayın, paramızıverin' dedik. Paramızı aldık. Ben o dümenleri yemem. Onların tuttuğu fare kadarbenim tuttuğum kedi var. Başakşehir'den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı(G.Saray) Rize'ye gömmemizlazım. O malum takım bizimleçok uğraşıyor" dedi.