Kimsenin önüne oyuncuları atmam!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçının ardından Altay karşısında da pozisyon vermeden goller yediklerini söyledi. Yalçın, "Sezon başında futbolcuları bu kadar arka arkaya oynattığın zaman kolay değil. Rotasyonyapıyoruz, rotasyon yapılır mı diyeeleştiri alıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz, çözüm yaratmamız gerekiyor. Pjanic salı ve cumartesi olmaz. Rosier,Larin ve Batshuayi dönecek. Necip de dönebilir. Bahanelerin kimseye yararı olmaz, bizim şu an çözüm üretmemiz gerekiyor" dedi.
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Futbolcuların kendilerine bakmadığı yönündeki eleştirilere de katılmadığını vurgulayan Yalçın, "Oyuncularınkendine bakmaması gibi bir sebepyok. Sakatlıklar zeminden olabilir, darbeden olabilir. Performanslarda da inişler, çıkışlar olur. Bunlarfutbolun doğasında var. Ancak oyuncularımı kimsenin önüne atmam ben! Bunların üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.