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Giriş Tarihi: 25.9.2021

Kimsenin önüne oyuncuları atmam!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kimsenin önüne oyuncuları atmam!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçının ardından Altay karşısında da pozisyon vermeden goller yediklerini söyledi. Yalçın, "Sezon başında futbolcuları bu kadar arka arkaya oynattığın zaman kolay değil. Rotasyon yapıyoruz, rotasyon yapılır mı diye eleştiri alıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz, çözüm yaratmamız gerekiyor. Pjanic salı ve cumartesi olmaz. Rosier, Larin ve Batshuayi dönecek. Necip de dönebilir. Bahanelerin kimseye yararı olmaz, bizim şu an çözüm üretmemiz gerekiyor" dedi.

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Futbolcuların kendilerine bakmadığı yönündeki eleştirilere de katılmadığını vurgulayan Yalçın, "Oyuncuların kendine bakmaması gibi bir sebep yok. Sakatlıklar zeminden olabilir, darbeden olabilir. Performanslarda da inişler, çıkışlar olur. Bunlar futbolun doğasında var. Ancak oyuncularımı kimsenin önüne atmam ben! Bunların üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı.

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Kimsenin önüne oyuncuları atmam!
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