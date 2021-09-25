KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler KYK yurt yedek sonuçları için araştırma yapıyor. Yedek yerleştirme olarak da bilinen KYK yurt yedek sonuçları, YURTKUR tarafından öğrencilere duyurulurken aynı zamanda e-Devlet aracılığı ile de öğrenilebiliyor. Bu başlık altından; 2021-2022 KYK yurt yedek sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.