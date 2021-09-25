Lider kimliğine büründü

SORU: F.Bahçe'de Mesut Özil, Giresunspor maçında 11.3 km koşarak sahanın en başarılı isimlerinden biri oldu. Ayrıca 3. golünü attı. Sizce efsane dönüyor mu?
Fenerbahçe'ye geçen sezon ocak ayında geldiği dönemden bu yana performansı eleştirilen dünya yıldızı Mesut Özil, yeni sezondan itibaren takıma ağırlığını koymaya başladı. AdanaDemirspor maçında attığıgolle galibiyeti getiren 32yaşındaki orta saha, 11.3kilometre ile en çok koşanüçüncü oyuncu olduğuGiresunspor karşılaşmasındada yine 3 puanınFenerbahçe'nin hanesineyazılmasını sağlayan golüatarak iki maça direktetki etti. Bunun yanında UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt deplasmanında oynadığı futbol ve attığı golle 1 puanın mimarı olan tecrübeli oyuncunun yükselişi, sarı-lacivertli camianın yüzünü güldürdü. SABAH Spor yazarları, efsanenin bu sezonki çıkışını değerlendirdi. İşte görüşler:
ALİ GÜLTİKEN
Mesut hep ön planda olur
MesutÖzil hep oradaydı. Fenerbahçe takımının onun yanına gelmesi ve yükselmesi önemli. Mesut hem oynar hem de oynatır ama oynarken yalnız oynaması mümkün değil. Fenerbahçe'ninoyun düzenininbelli bir noktaya gelmesive teknik direktörünkadro istikrarını sağlamasıgerekiyor. Sarı-lacivertli ekip bunu yakaladığı anda Mesut Özil her zaman ön planda olacaktır. Yani sorun Mesut'ta değil Fenerbahçe'nin oyununda.
MURAT ÖZBOSTAN
F.Bahçe'nin tek starı!
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin de Süper Lig'in de starı.. Pereira kendisini durumuna göre oynatmak istiyor. Memnun olmadığı zamanda oyundan alıyor. Durumböyle iken Mesut'un bundanetkilenmeme şansıvar mı? Tabii ki yok.. Giresun maçında 11'de oynayacağı belliydi.. Görevini de yaptı.. Ama adam tedirgin.. Oyundanalınacak endişesiylegözü hep kenarda.. Büyük oyuncular değer görmek ister.. Bir dünya starına star gibi davranmak lazım.. Takımın hocası Pereira bunu inkâr etmiyor ama ara ara oyuncuya "Seni keserim bak" mesajını veriyor. Bundan Fenerbahçe'ye birfayda gelmez. Bu takımın starı Mesut zaten.. Dolayısıyla da takımınızı ona göre yapacaksınız.
BÜLENT TİMURLENK
Pereira, çevresini iyi seçmeli!
Mesut'unkoşu mesafesine bakanlar onu daha önce hiç izlememiş olanlardır. İkili mücadelede güçsüz kaldığı görüntüleri ortadan kaldırdı. Kafa olarak da sahada sorumluluk alan, liderlik yapan bir kimliğe büründü. Ancak unutulmaması gerekenMesut'un Real Madridve Arsenal'de çok üst düzeyfutbolcularla forma giymişolması. Futbolda size pas atan adam ve sizin pas attığınız golcü önemlidir. Cristiano Ronaldo ve diğer santrforlara yaptığı asistlerle Real'den ayrılırken İniesta ile 3 sezon asist kralıydı Mesut. Bu yönüyle Mesut'unarkasında oynayacak olanoyuncunun Crespo seviyesindebir oyuncu olmayacağıaşikâr. Mesut iyi, çevresi kötü olursa, bundan Mesut sorumlu olmaz. Ama bir gerçek var, Mesut gerçek kalitesini sahaya koyduğunda F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı artar. İşte tam da bu noktada Pereira'nın forvet hattında ideal 11 oyuncularını belirlemesi gerekiyor.