MasterChef yarışmasının bu haftaki bölümünde yarışmacılar İtalyan mutfağından makarna ve lazanya gibi lezzetlerle şeflerden tam not almaya uğraştı. Yarışmacılar zamanla ve birbirleriyle yarışırken izleyiciler MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi sorularına yanıt arıyor. Pazar günü gerçekleşecek eleme öncesi MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler? İşte son bölüme ilişkin detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elemesi henüz gerçekleşmedi, dolayısıyla elenen isim de belli olmadı. Peki MasterChef elemesi ne zaman, hangi isimler potada? İşte son durum.