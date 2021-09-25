Bakanlık'tan gelen son duyuru ile Mazot gübre desteği ödemeleri detayları belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla alakalı beklenen açıklamayı yaptı ve ödemelerin gerçekleştirileceğini duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklere ilişkin bilgi verdi. Peki Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman verilecek?
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklere ilişkin bilgi verdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tohum, hububat, mazot, gübre, toprak analizi ve kırsal kalkınma alanlarında verilen desteklere ilişkin bilgi verdi. Ödemeler genel olarak çiftçilerin TC kimlik numarasının son 2 hanesine göre belirtilen tarihlerde yapılıyor. Pakdemirli ödemelerin 24 Eylül'den itibaren başladığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 235 bin lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira, toprak analizi desteği kapsamında 95 bin lira, kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira olmak üzere toplam 59 milyon 271 bin liralık destekleme ödemelerini bugün gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden."
Buna göre;
- Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 35 milyon 125 bin lira,
- Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 3 milyon 61 bin lira,
- Toprak Analizi Desteği kapsamında 95 bin lira,
- Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında 20 milyon 753 bin lira, destekleme ödemeleri bugün gerçekleştiriliyor. Toplam destek ödemesi miktarı ise 59 milyon 271 bin lirayı buluyor.
Pakdemirli, "Hayırlı, bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden." mesajını paylaştı.