’Ne pahasına olursa olsun’ diyerek emri verdi! Cristiano Ronaldo intikamını böyle alacaklar...

Bu yaz transfer döneminde birbirinden sürpriz transferler oldu. Lionel Messi, uzun seneler boyunca formasını giydiği, kaptanlık yaptığı Barcelona'dan ayrıldı ve PSG'ye transfer oldu. Cristiano Ronaldo ise mutsuz olduğu Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a imza attı. Ronaldo transferinde son gün golü yiyen Manchester City, yeni sezon için hedefini belirledi.
Dünya futbolu ekonomik olarak zor zamanlardan geçerken Avrupa kulüpleri sükseli transferlerine devam ediyor. Manchester City, İngiliz yıldız Jack Grealish için 117.5 milyon Euro ödedi. Grealish transferi bu yaz bir futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedeli oldu.
Chelsea de eski oyuncusu Romelu Lukaku'yu 115 milyon € bedelle Inter'den satın aldı. Geçen sezon İtalya'da şampiyonluk yaşayan Lukaku, Chelsea'ye geri döndü.
Transferin en hızlı takımlarından biri olan Manchester United, Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho'ya 85 milyon Euro verdi. Real Madrid'in Fransız stoperi Varane'yi de 40 milyon Euro'ya transfer etti.
CRİSTİANO RONALDO FIRTINA GİBİ BAŞLADI!
Cristiano Ronaldo'yu da yuvaya geri döndüren Manchester United, bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından. Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 3 maçta 4 gol attı.
Old Trafford tribünleri Ronaldo'ya her maç sevgi gösterisinde bulunuyor.
LİONEL MESSİ SESSİZ...
Lionel Messi, PSG kariyerine iyi başlamadı. Messi, iki lig bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atamadı. Sakatlık yaşayan Messi, geçen haftaki lig maçında kadroda yoktu. Deneyimli oyuncunun bu hafta da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalması bekleniyor.
KYLİAN MBAPPE İÇİN MÜTHİŞ İDDİA!
Real Madrid, yaz transfer döneminde Kylian Mbappe için 115 milyon Euro teklif etmişti. Sözleşmesinin bitmesine bir sene kalan Mbappe, Madrid'e gitmek istese de PSG yönetimi Fransız yıldızı göndermemişti.
'NE PAHASINA OLURSA OLSUN...'
Mail Online'nin haberine göre Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansour, sezon sonunda serbest kalacak Kylian Mbappe'yi 'ne pahasına olursa olsun' transfet etmek istiyor.
GUARDİOLA ÇOK İSTİYOR!
Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, Kylian Mbappe transferini çok istiyor. Bu yaz İngiliz golcü Harry Kane için oldukça istekli olan City, bir türlü oyuncunun kulübünü ikna edememişti.
Şampiyonlar Ligi'nde de toplam 46 maça çıkan Mbappe, Devler Ligi'nde 27 gol attı.
Kulübüyle sözleşmesi bitecek Mbappe'nin hangi takımı tercih edeceği sezon sonunda belli olacak. Fransız golcünün ya Real Madrid'te ya da Manchester City'de forma giymesi bekleniyor.