Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması: 25 Eylül 2021 Dünün reyting sonuçları galibi hangi yapım oldu?

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında Güldür Güldür, Düğün Dernek filmi, Şarkılar Bizi Söyler programı, Kardeşlerim dizisi ve Gönül Dağı izleyenleriyle buluşan yapımlar arasında yer alıyordu. Medya gündeminin yakından takipçileri reyting sonuçları için araştırmalarına başladı. Buna göre, 25 Eylül reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ve detaylar...
Henüz sonuçlar açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Özel Bölüm)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
04.30 1 Başka Güzel (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 En Güzel Bölüm
15.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'
22.30 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'
03.00 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Müzik Arası
05.45 Ankara'nın Dikmeni 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
12.10 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
15.30 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Titanik 'Yabancı Film'
04.00 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
16:30 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
TV8 YAYIN AKIŞI
15:15 Kırmızı Oda
20:00 Masterchef Türkiye 2021