Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması: 25 Eylül 2021 Dünün reyting sonuçları galibi hangi yapım oldu?

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında Güldür Güldür, Düğün Dernek filmi, Şarkılar Bizi Söyler programı, Kardeşlerim dizisi ve Gönül Dağı izleyenleriyle buluşan yapımlar arasında yer alıyordu. Medya gündeminin yakından takipçileri reyting sonuçları için araştırmalarına başladı. Buna göre, 25 Eylül reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ve detaylar...