Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 10:07 Son Güncelleme: 25.9.2021 10:11

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi belli oldu!

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi belli oldu!

Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa ya da yeniden yapılacak atama başvurularını 8-14 Eylül’de tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı atama kurası hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başvuruları değerlendirilen adayların sonuçları PBS ekranı üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda; “Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?” sorusunun yanıtı araştırılırken atama takvimi de belli oldu. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi.

Sağlık Bakanlığı'nın belirtilen kadrolarına ve pozisyonlarına yapılacak olan personel alımı için adaylar 8-14 Eylül tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Personel alımı ise atama kurası ile belli olacak. Hal böyle olunca; "Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?" sorusuna yanıt aranırken 2021 atama takvimi de belli oldu. Öte yandan; kura sonuçları Personel Bilgi Sistemi PBS üzerinden e-Devlet ile erişime açılacak. İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi ve bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi ise 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. PBS üzerinden yapılan başvuruların sonuçları e Devlet girişi ile yine aynı ekrandan sorgulanabilecek

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yayımlanan ilanda, atama başvurusu değerlendirme sonuçlarının 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

BAŞVURULAR NASIL İPTAL EDİLİR?

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15 Eylül Çarşamba günü ile 27 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tıp hatasının ölümcül bedeli! Vasiyet edip canına kıydı
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin itirafları! Taciz mesajları ortaya çıktı
Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim edecek mi? Okullar uzaktan mı devam edecek, online eğitim yapılacak mı?
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı müjdesi! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Konut sektöründe tarihi hamle! 60 aya sıfır faiz
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?
"Beş büyüklere" yaptırım yolda! Raportörler, "rekabet ihlali var" dedi
Altay maçı sonrası Sergen Yalçın'a eleştiri! "En büyük hatası..." Gökhan Töre, Kenan Karaman, N'Sakala
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA