İkinci yarı da benzer tablodaydı ve Beşiktaş kritik anda skor avantajını yakaladı. Bu büyük bir moral avantajıydı. Ama N'Sakala rakip oyuncunun yaptığı hataya benzer hata yapınca skora denge geldi. Sonrasında ise bana göre gole yakın taraf Beşiktaş'tı. Çünkü Altay kapalı savunmaya karşı hem üretkenlik sağlayamıyor hem de risk aldığında geride çok açık veriyordu. Ama Beşiktaş bu ortamı değerlendiremeyince bir de sürpriz bir golle çok önemli 3 puanı kaybetti.