Fenerbahçe'ye geçen sezon ocak ayında geldiği dönemden bu yana performansı eleştirilen dünya yıldızı Mesut Özil, yeni sezondan itibaren takıma ağırlığını koymaya başladı.
Adana Demirspor maçında attığı golle galibiyeti getiren 32 yaşındaki orta saha, 11.3 kilometre ile en çok koşan üçüncü oyuncu olduğu Giresunspor karşılaşmasında da yine 3 puanın Fenerbahçe'nin hanesine yazılmasını sağlayan golü atarak iki maça direkt etki etti.
Bunun yanında UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt deplasmanında oynadığı futbol ve attığı golle 1 puanın mimarı olan tecrübeli oyuncunun yükselişi, sarı-lacivertli camianın yüzünü güldürdü. SABAH Spor yazarları, efsanenin bu sezonki çıkışını değerlendirdi. İşte görüşler:
SORU: F.Bahçe'de Mesut Özil, Giresunspor maçında 11.3 km koşarak sahanın en başarılı isimlerinden biri oldu. Ayrıca 3. golünü attı. Sizce efsane dönüyor mu?
ALİ GÜLTİKEN - MESUT HEP ÖN PLANDA OLUR
Mesut Özil hep oradaydı. Fenerbahçe takımının onun yanına gelmesi ve yükselmesi önemli. Mesut hem oynar hem de oynatır ama oynarken yalnız oynaması mümkün değil. Fenerbahçe'nin oyun düzeninin belli bir noktaya gelmesi ve teknik direktörün kadro istikrarını sağlaması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekip bunu yakaladığı anda Mesut Özil her zaman ön planda olacaktır. Yani sorun Mesut'ta değil Fenerbahçe'nin oyununda.
MURAT ÖZBOSTAN - FENERBAHÇE'NİN TEK STARI
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin de Süper Lig'in de starı.. Pereira kendisini durumuna göre oynatmak istiyor. Memnun olmadığı zamanda oyundan alıyor. Durum böyle iken Mesut'un bundan etkilenmeme şansı var mı? Tabii ki yok.. Giresun maçında 11'de oynayacağı belliydi.. Görevini de yaptı.. Ama adam tedirgin.. Oyundan alınacak endişesiyle gözü hep kenarda..
Büyük oyuncular değer görmek ister.. Bir dünya starına star gibi davranmak lazım.. Takımın hocası Pereira bunu inkâr etmiyor ama ara ara oyuncuya "Seni keserim bak" mesajını veriyor. Bundan Fenerbahçe'ye bir fayda gelmez. Bu takımın starı Mesut zaten.. Dolayısıyla da takımınızı ona göre yapacaksınız.
BÜLENT TİMURLENK - PEREIRA, ÇEVRESİNİ İYİ SEÇMELİ
Mesut'un koşu mesafesine bakanlar onu daha önce hiç izlememiş olanlardır. İkili mücadelede güçsüz kaldığı görüntüleri ortadan kaldırdı. Kafa olarak da sahada sorumluluk alan, liderlik yapan bir kimliğe büründü. Ancak unutulmaması gereken Mesut'un Real Madrid ve Arsenal'de çok üst düzey futbolcularla forma giymiş olması.
Futbolda size pas atan adam ve sizin pas attığınız golcü önemlidir. Cristiano Ronaldo ve diğer santrforlara yaptığı asistlerle Real'den ayrılırken İniesta ile 3 sezon asist kralıydı Mesut. Bu yönüyle Mesut'un arkasında oynayacak olan oyuncunun Crespo seviyesinde bir oyuncu olmayacağı aşikâr.
Mesut iyi, çevresi kötü olursa, bundan Mesut sorumlu olmaz. Ama bir gerçek var, Mesut gerçek kalitesini sahaya koyduğunda F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı artar. İşte tam da bu noktada Pereira'nın forvet hattında ideal 11 oyuncularını belirlemesi gerekiyor.