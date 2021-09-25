ALİ GÜLTİKEN - MESUT HEP ÖN PLANDA OLUR

Mesut Özil hep oradaydı. Fenerbahçe takımının onun yanına gelmesi ve yükselmesi önemli. Mesut hem oynar hem de oynatır ama oynarken yalnız oynaması mümkün değil. Fenerbahçe'nin oyun düzeninin belli bir noktaya gelmesi ve teknik direktörün kadro istikrarını sağlaması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekip bunu yakaladığı anda Mesut Özil her zaman ön planda olacaktır. Yani sorun Mesut'ta değil Fenerbahçe'nin oyununda.