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Giriş Tarihi: 25.9.2021

Zorlukları seviyorum

Zorlukları seviyorum
Bu sezon sürpriz şekilde Milan'dan ezeli rakibi İnter'e giden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Corriere dello Sport'a transfer sürecinden sonra neler yaşadıklarını anlattı. 27 yaşındaki hücum oyuncusundan satır başları şöyle: "Şehirde ailemle sık sık restoranda yemek yemeye gidiyorum ve Milan taraftarları da benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Milan'da kimseyle bir sorunum olmadı ve hâlâ eski takım arkadaşlarımla görüşüyorum. Eski kulübüme gol atarsam her zamanki gibi sevineceğim. İnter harika bir takım. Buraya geldim çünkü yeni zorlukları seviyorum. İnter transfer için beni aradığında şaşırmadım. Kulüpsüz kalacağımı hiç düşünmemiştim.

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Zorlukları seviyorum
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