Almanya seçimlerini kim kazandı, yeni başbakan kim oldu? Almanya seçim sonuçları belli oldu mu, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

"Birlik" olarak anılan partiler CDU ve CSU, Almanya'nın en güçlü siyasi yapısına sahip. 26 Haziran 1945'te kurulan CDU/CSU'nun 544 bin 946 üyesi bulunuyor. Katolik sosyal doktrinine, muhafazakarlığa, kural ve yasalardan oluşan düzenleyici bir çerçevenin devlet tarafından sağlandığı serbest bir piyasa ekonomisinin savunuculuğuna dayanan partinin önemli isimleri arasında 1949-1963 yıllarında başbakanlık yapan Konrad Adenauer, 1963-1966 yılları arasında başbakanlık yapan Ludwig Erhard, 1966-1969 yılları arasında başbakanlık yapan Kurt Georg Kiesinger, 1982-1998 yıllarında başbakanlık yapan Helmut Kohl, 2005-2021 yılları arasında başbakanlık yapan Almanya'nın ilk kadın Şansölyesi Angela Merkel yer alıyor.

Almanya'nın en büyük nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nın başbakanı olan Armin Laschet, CDU ve CSU'nun adayı olarak seçimde yarışıyor. CDU, Bavyera dışında tüm eyaletlerde, buna karşılık CSU da sadece Bavyera'da seçime giriyor. 59 yaşındaki Laschet, uzlaştırıcı ve dengeleyici bir politikacı olarak görülüyor. Üç çocuğu olan Laschet, politik çizgi itibarıyla Angela Merkel gibi Avrupa Birliği'ni merkeze alan bir yaklaşımı savunuyor. Laschet, 1999'dan 2005'e kadar Avrupa Parlamentosu üyeliği yaptı.