Altın fiyatları 26 Eylül canlı gelişmeler | Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son günlerde grafiğinde gösterdiği küçük çaplı artışlarıyla yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar anlık fiyat takibini yapmak üzere "Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı bugün 498 TL ile güne başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları gelişmeleri...