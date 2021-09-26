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Giriş Tarihi: 26.9.2021 14:02

CANLI | Giresunspor-Kayserispor | Goller üst üste geldi

CANLI | Giresunspor-Kayserispor | Goller üst üste geldi

Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşılaşıyor. Maç öncesinde Giresunspor 1 puanla ligin 19. sırasında, Kayserispor ise 10 puan ile 9. sırada yer alıyordu. Attamah ve Diabate'nin karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 devam ediyor. Giresunspor - Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşılaşıyor. Maç öncesinde Giresunspor 1 puanla ligin 19. sırasında, Kayserispor ise 10 puan ile 9. sırada yer alıyordu. Attamah ve Diabate'nin karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 devam ediyor. Giresunspor - Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

GİRESUNSPOR 1 - 1 KAYSERİSPOR

18' Attamah
21' Diabate

İLK 11'LER

Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara

Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah, İbrahim, Mensah, Onur Bulut, Thiam

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CANLI | Giresunspor-Kayserispor | Goller üst üste geldi
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