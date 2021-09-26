CANLI | Giresunspor-Kayserispor | Goller üst üste geldi

Süper Lig'in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşılaşıyor. Maç öncesinde Giresunspor 1 puanla ligin 19. sırasında, Kayserispor ise 10 puan ile 9. sırada yer alıyordu. Attamah ve Diabate'nin karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 devam ediyor. Giresunspor - Kayserispor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
GİRESUNSPOR 1 - 1 KAYSERİSPOR
18' Attamah
21' Diabate
İLK 11'LER
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Eraltay, Flavio, Hamidou Traore, Suleymanov, Diabate, Sergio, Doukara
Kayserispor: Lung, Attamah, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Cardoso, Emrah, İbrahim, Mensah, Onur Bulut, Thiam