Demir yumruk

Geçtiğimiz salı günü Beşiktaş maçında 3-0 geriden gelip 3-3 beraberliği bulan Adana Demirspor, dün sahasında Gaziantep FK'ya gol yağdırdı. Maça hızlı başlayan Mavi Şimşekler, 11. dakikada Vargas'ın pasında Yunus Akgün'ün golüyle perdeyi açtı. Ardından Balotelliiki kez ağları havalandırdı ancakofsayt bayrağı kalktı. 62. dakikada Caulker'ın ters vuruşunda top Gaziantep ağlarına gidince skor 2-0 oldu. 77. dakikada Balotelli sahne aldı ve farkı üçe çıkardı: 3-0. 84. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Assombalonga skoru ilan etti: 4-0. Montella yönetimindeson 3 maçında 2 galibiyet,bir bareberlik alan Adana Demir, puanını 9'a çıkartırken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.