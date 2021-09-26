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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Demir yumruk

Demir yumruk

Beşiktaş maçında müthiş bir geri dönüşle 3-0’dan 3-3’ü yakalayan Adana Demirspor, dün Gaziantep FK’yı 4 golle topa tuttu

Geçtiğimiz salı günü Beşiktaş maçında 3-0 geriden gelip 3-3 beraberliği bulan Adana Demirspor, dün sahasında Gaziantep FK'ya gol yağdırdı. Maça hızlı başlayan Mavi Şimşekler, 11. dakikada Vargas'ın pasında Yunus Akgün'ün golüyle perdeyi açtı. Ardından Balotelli iki kez ağları havalandırdı ancak ofsayt bayrağı kalktı. 62. dakikada Caulker'ın ters vuruşunda top Gaziantep ağlarına gidince skor 2-0 oldu. 77. dakikada Balotelli sahne aldı ve farkı üçe çıkardı: 3-0. 84. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Assombalonga skoru ilan etti: 4-0. Montella yönetiminde son 3 maçında 2 galibiyet, bir bareberlik alan Adana Demir, puanını 9'a çıkartırken, Gaziantep FK 8 puanda kaldı.

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