DGS ek tercih ile ilgili son gelişmeler binlerce vatandaşın gündeminde bulunuyor. İlk tercihler sonucunda herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ikinci tercihlerde şanslarını deneyecek. DGS ek tercih puanları ve üniversite boş kontenjanları da adayların gündeminde yer alırken DGS ek tercih başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki DGS ek tercih ne zaman? ÖSYM 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.
Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.