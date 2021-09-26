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Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:52 Son Güncelleme: 26.9.2021 08:52

DGS ek tercih ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri için gözler ÖSYM’de!

DGS ek tercih ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri için gözler ÖSYM’de!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından DGS ek tercih tarihleri son dakika haberi olarak duyurulacak. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları akabinde herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar DGS yerleştirme başvuruları için beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuzla DGS ek tercih başvurusu başlayacak ve ek tercih puanları, üniversite boş kontenjanları da en çok araştırılanlar arasında yer alacak. Peki DGS ek tercih ne zaman? ÖSYM 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte ek tercih sürecine dair bilgiler…

DGS ek tercih ile ilgili son gelişmeler binlerce vatandaşın gündeminde bulunuyor. İlk tercihler sonucunda herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar ikinci tercihlerde şanslarını deneyecek. DGS ek tercih puanları ve üniversite boş kontenjanları da adayların gündeminde yer alırken DGS ek tercih başladı mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki DGS ek tercih ne zaman? ÖSYM 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri açıklandı mı?

2021 DGS EK TERCİH KILAVUZ VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

Açıklama gelince haberimizden öğrenebilirsiniz.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 27 Ağustos-7 Eylül'de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar sonuçlara ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

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DGS ek tercih ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2021 DGS ek tercih ve yerleştirme başvuru tarihleri için gözler ÖSYM’de!
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