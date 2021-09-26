Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor, yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? ATV EDHO yeni bölüm bu hafta var mı?

Birçok dizi Eylül ayında ekranlara geri dönüş yaparken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz henüz başlamadı. ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi, her bölümü ile reytingleri alt üst ediyor. Ekim ayına yaklaşılırken EDHO ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, 199. sezon finalinde yaşananlar herkesi şoke etmişti. Bu doğrultuda, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu ne zaman başlıyor ve fragmanı yayınlandı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO ne zaman başlıyor, bu hafta yeni bölüm var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte, bazı bilgiler...
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.
EDHO'nun yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Sevilen dizinin Ekim ayının ilk haftası itibarı ile ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tarihi ve fragmanı belli olduğunda haberimizden ulaşabilirsiniz.