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Giriş Tarihi: 27.9.2021 01:03 Son Güncelleme: 27.9.2021 01:05

Galatasaray'ın rakiplerinden Lazio kazandı, Marsilya kaybetti

DHA
Galatasaray’ın rakiplerinden Lazio kazandı, Marsilya kaybetti

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio, Roma derbisinde sahadan galip ayrılırken, Marsilya ise sahasında Lens'e mağlup oldu.

Roma şehrinin iki takımının mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio, Olimpiyat Stadı'nda Roma'yı konuk etti. Lazio, 10'uncu dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 19'uncu dakikada Pedro'nun golleriyle skoru 2-0 yaptı.

Roma, 41'inci dakikada Roger Ibanez'in golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 63'üncü dakikada Felipe Anderson'un golüyle skor 3-1 oldu. Roma, 69'uncu dakikada penaltıdan Jordan Veretout'un golüyle farkı 1'e indirmesine rağmen Lazio, rakibini 3-2 mağlup etti.
Bu skorla Lazio puanını 11'e çıkarırken, Roma ise 12 puanda kaldı.

MARSILYA EVİNDE KAYBETTİ

Fransa Ligue 1'in 8'inci haftasında Marsilya, Lens'i konuk etti. Deplasman ekibi, 9'uncu dakikada Sotoca'nın penaltıdan ve 27'nci dakikada Frankowski'nin attığı gollerle skoru 2-0 yaptı. Marsilya, 33'üncü dakikada Payet'in attığı gol ile farkı 1'e indirdi. 45'+2'nci dakikada Payet'in penaltıdan attığı gol ile skor 2-2'ye geldi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

71'inci dakikada Lens, Wesley Said'in attığı gol ile skoru 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Marsilya, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giydi. Bu sonucun ardından Marsilya 14 puanda kalırken, Lens ise puanını 15'e yükselterek haftayı 2'nci sırada kapattı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2'nci maçında 30 Eylül Perşembe günü Marsilya'ya konuk olacak.

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Galatasaray'ın rakiplerinden Lazio kazandı, Marsilya kaybetti
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