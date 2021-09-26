Google’dan 23. Yaş doodle’ı! Küresel arama motoru Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu?

Küresel olarak hizmet veren arama motoru Google 23. Yaşını arama ana sayfasına eklediği doğrum günü pastası şeklindeki doodle ile kutladı. 23 yıldır kullanıcılarına araştırmalarında yardımcı olan platforma ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? Sorularına cevap aramaya başladı.
23. yaşını kutlayan Google ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Google, internet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketi. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar.
CEO: Sundar Pichai (2 Eki 2015–) Trend
Kuruluş tarihi: 4 Eylül 1998, Menlo Park, Kaliforniya, ABD
Genel merkezi: Mountain View, Kaliforniya, ABD
Gelir: 181,7 milyar USD (2020)
Yan kuruluşları: YouTube, Fitbit, Firebase, AdMob, Kaggle...
Kurucuları: Larry Page, Sergey Brin
Üst kuruluşu: Alphabet