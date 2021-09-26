Google’dan 23. Yaş doodle’ı! Küresel arama motoru Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu?

Küresel olarak hizmet veren arama motoru Google 23. Yaşını arama ana sayfasına eklediği doğrum günü pastası şeklindeki doodle ile kutladı. 23 yıldır kullanıcılarına araştırmalarında yardımcı olan platforma ilişkin detayları öğrenmek isteyenler Google ne zaman, hangi tarihte, kim tarafından kuruldu? Sorularına cevap aramaya başladı.

GOOGLE NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, KİM TARAFINDAN KURULDU?

23. yaşını kutlayan Google ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;