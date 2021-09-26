Gülşah Başandaç: Kulüplerimiz teknolojiye yaklaşmalı

Türk futbolunda sakatlık kâbusu devam ediyor. Kulüplerimiz, sporcularının sahalardan uzak kalmasını engelleyemezken, son olarak Beşiktaş'ta Pjanic, Salih, Atiba ve Oğuzhan, Altay maçında sakatlandı. SABAH Spor sakatlıkların bu denli fazla olmasını ve kulüplerimizin çözümsüz kalmasının altında yatan nedenleri Sporcu Yaralanmaları Uzmanı ve Spor Fizyoterapisti Gülşah Başandaç'a sordu. İşte Başandaç'ın sorularımıza verdiği cevaplar:

SORU: Sizce Türk futbolunda sporcu yaralanmalarını önleme konusunda yeterli bilinç düzeyine sahip miyiz?

Futbol, yüksek efor gerektiren bir branş olduğu için, oyuncuların 'travmatik' dediğimiz şiddetli temasa bağlı bazı yaralanmalarının önüne geçebilmek, önlemleri alsak bile, mümkün olmayabilir. Yaralanmaya sebep olabilecek iç ve dış risk faktörlerinin tamamı analiz edilmeli. Bu faktörlerin kulüpler tarafından masaya yatırılması çok önemli. Fakat önlenebilecek kısım için çalışmaların eksik kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Dünyada futbolu bilimsel temellere oturtan ve böylelikle başarılara imza atan ülkeler, yaralanmaların önlenmesi konusuna da ciddi kaynaklar ayırıyorlar. Zor olan da yaralanma sonrası onun tedavisi değil önlenmesidir. Türkiye'de ihmal edilen de tam olarak budur.

SORU: Türkiye'de spor adamlarının sakatlıkları önleme konusunu bir türlü çözememe nedenleri sizce nedir?

Türk spor adamlarının ve antrenörlerinin çoğunun teknoloji ve sayılar ile pek arası olmadığı, ayrıca konuya hakim olmadıkları için bilime ve güncel yaklaşımlara uzak kalmayı tercih ediyorlar. Spor yöneticileri ise konuya hakim uzman kişilerden yardım almayı ve bu kişileri ekiplerine dahil etmeyi gereksiz mali gider ve zaman kaybı olarak görüyor. Bu durum da Türk sporuna maalesef başarısızlık olarak geri dönüyor. İvedilikle yapılması gereken, koruyucu sağlık için takımlara teknolojiyi kullanabilen ve verileri takip edebilecek profesyonel ekiplerin kurulması ve bu konuda devamlılık sağlanması.

SORU: Peki bu yaralanmaları önleme çalışmalarının ekonomik boyuta (takım-futbolcu bazında) etkisi nedir?

Güncel tabloya bakacak olursak normal bir Avrupa liginde, 25 oyuncudan oluşan profesyonel bir futbol takımını, her sezon oyuncu başına iki sakatlığa eşit olan, yaklaşık 50 sakatlık yaşıyor. Bu da kulübün büyüklüğüne göre de aylık 500 bin Euro'luk bir maliyetle futbol kulüplerinin ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Kâr- zarar hesabını sizler yapın. Bu maliyeti azaltmanın yolu ise 350-500 Euro gibi maliyeti olan testleri yaptırmak.

SORU: Yaralanmalar sonrası sahaya geri dönüş yapan futbolcuların süreci sizce doğru yönetiliyor mu?

Bilimsel araştırmalar, futbol yaralanmalarından sonra sahaya geri dönüş testlerinin yapılmasının ikinci yaralanmaların görülme sıklığını azaltılabileceğini gösteriyor. Ülkemiz futbolunda yaralanmalar sonrası tedavi sürecinde ve sahaya dönüş aşamasında yapılan bilimsel testlerin ihmal edilebildiğini söylemek isterim. Yaralanmış sporcular tedavi sürecinde sayılar ile takip edilip doğru zamanda sahaya çıkartılabilir. Örneğin uluslararası standartlar ile kıyaslanan bir yapay zeka programı olan Hylyght Kasİskelet Sistemi Check Up yazılımı ile eski yaralanmalar, vücut asimetrileri, kuvvet, esneklik, dayanıklılık, fonksiyonellik, atletik performans gibi sporcunun mevcut fiziksel durum tespiti yapılarak bu eksikliklere bağlı gelişen sakatlıklar %60-70 oranında azaltılabilir. Ve bu yaklaşım ile hem ülke ekonomisine hem de Türk futboluna katkı sağlanır.

SORU: Peki koruyucu programlar ile fiziksel olarak yapılan erken müdahaleler sporcularda etkin oluyor mu?

Elbette! Sıklıkla görülen yaralanmaları önlemek için amatör ve profesyonel takımların tümüne çok yönlü programlar uygulanıyor, ayak bileği burkulmalarında ortez, derin duyuları stimüle ederek denge ve koordinasyon çalışmaları, ön çapraz bağ (ACL) ve diz yaralanmalarında sinir ve kas sistemi güç-hız-çeviklik eğitimleri, kas yaralanmalarını önlemek için, kasın boyunu uzatarak kasılmasını sağlayan eksantrik eğitimler gibi birçok program geliştiriliyor ve uygulanıyor. Günün sonunda önleyici programların, amatör takımlardan ziyade üst düzey beceriye sahip profesyonel takımlarda daha büyük etkiye sahip olduğu gösteriliyor. Futbolcularda ön çapraz bağ, kas yaralanmaları vb darbesiz gelişen yaralanmaların önemli ölçüde azaldığı tespit ediliyor. Yaralanmaların nasıl azaltılacağı ve ne gibi önlemler alınacağı sayılar ile kanıtlanmış bir bilim. Tek yapılması gereken laboratuvar çıktılarının alınıp sahaya aktarılması. Bu çalışmaların etkin olabilmesi için multidisipliner, yani fizyoterapist, istatistikçi, antrenör, doktor, diyetisyen, psikolog gibi çok yönlü uzman kadrolarının fikir birliği ile aynı amaç için ortak çalışmaları gerekiyor.