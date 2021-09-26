Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Hatayspor-Fenerbahçe maçına Kim Min-Jae'nin pozisyonu damgasını vurdu.
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ligde son oynadıkları GZT Giresunspor maçına göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı. Pereira, ilk 11'de Serdar Aziz yerine Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel yerine Muhammed Gümüşkaya ve Mesut Özil yerine Berisha'ya yer verdi.
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında Altay Bayındır, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Szalai, Min-jae, Mert Hakan Yandaş, Gustavo, Valencia, Rossi, Berisha ilk 11'i ile sahaya çıktı. Sarı-lacivertilerde Berk Özer, Max Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Ruhan Arda Aksoy, Da Silva, Burak Kapacak, Fatih Yiğit Şanlıtürk ise yedek kulübesinde forma bekledi.
HATAYSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Göztepe maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Teknik direktör Erdoğan, sakatlığı bulunan Sackey'in yerine Fenerbahçe maçında Mehdi Boudjemaa'ya görev verdi. Hatayspor, Fenerbahçe karşısında sahaya Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Riberio, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Lobjanidze, Boudjemaa, Diouf, Traore, El Kaabi ilk 11'i ile çıktı.
Mücadelenin 25. dakikasında Hatayspor atağında Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı topu uzaklaştırmak isterken ilginç bir müdahalede bulundu.
Hatayspor cephesi pozisyonda penaltı beklerken, hakem Abdulkadir Bitigen ise VAR incelemesi sonrası oyunu devam ettirdi.
İŞTE O POZİSYON
(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.)
ERMAN TOROĞLU'NDAN PENALTI POZİSYONU YORUMU
"Kim Min-Jae'nin pozisyonu penaltı. Kim'in penaltı pozisyonunu hakem göremeyebilir ama VAR orada görmüyor mu? Ben TFF olsam, MHK'yi ararım o VAR'ı oradan al derim. Hakemliğini bitiririm! Pozisyonu tekrar görünce inanamadım! Burada kasıt var."
POZİSYON İÇİN KURAL NE DİYOR?
IFAB KURAL 12 | Faul ve Fena Hareketler
MADDE 12.1 (Topa Elle Müdahale)
"Bir oyuncu düştüğünde ve el/kol düşerken vücudu desteklemek için vücut ile zemin arasına girdiğinde, vücudun yatay ya da dikey olarak genişletilmemesi koşuluyla yapılan eylemler ihlal teşkil etmez."