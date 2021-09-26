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Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:14 Son Güncelleme: 26.9.2021 08:14

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanacak? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanacak? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı!

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı İOKBS bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda binlerce öğrenci ve veli gözünü MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi. Öte yandan "2021 İOKBS Bursluluk sınavı açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınav bilindiği üzere maddi durumu yetersiz ancak başarılı öğrencilerin desteklenmesini amaçlıyor. İşte İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler...

Maddi durumu yetersiz başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım sağladığı sınav geçtiğimiz aylarda gerçekleşmişti. "2021 Bursluluk sınavı ne zaman hangi tarihte açıklanacak?" soruları sonuç tarihinin de yaklaşmasıyla gündeme taşındı. Sınavın sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken Bakanlık sonuç tarihini duyurmuştu. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar ve MEB ile sonuç sorgulama ekranı...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS NEDİR?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman hangi tarihte açıklanacak? 2021 MEB İOKBS Bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı!
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