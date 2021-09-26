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Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:53 Son Güncelleme: 26.9.2021 08:53

Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı yayınlandı: ATV Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı izle! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı yayınlandı: ATV Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı izle! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Kuruluş Osman yeni sezon için izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi, 3. Sezon yayın tarihi ile gündeme geliyor. Milyonların beklediği Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı yayınlandı. ATV’nin oyuncu kadrosu, konusu ve çekim teknikleriyle göz kamaştıran dizisinin yayın tarihi merak konusu oldu. İşte yeni sezon tarihi ve tanıtımı. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı izle!

ATV'nin sevilen tarihi dizilerinden Kuruluş Osman yeni sezon ve yeni bölüm fragmanı izleyicilerin gündem konusu halini aldı. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı yayınlandı ve "Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?" sorusuyla televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı izle!

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Bu akşam ATV'de yayınlanan yeni sezon tanıtımı ile Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Milyonların severek izlediği dizinin ilk tanıtım videosu yayınlandı ancak yayın tarihinden söz edilmeyerek "Yakında ATV'de" ifadesine yer verildi. Dizinin başlayacağı tarih belli olduğunda sabah.com.tr'de yer alacak.

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman'ın sezon finali yaptığı 64. bölümününde; Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hâle gelen büyük savaştan önce Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına alıyor. Osman Bey, Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini bekliyor.

Diğer tarafta Nikola ve Dukas, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebeden önce tüm hazırlıklarını bitirmiştir. Bölge tekfurlarının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılmasıyla Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır.

Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

KURULUŞ OSMAN 3. SEZON TANITIMI

Düşmanları, Osman Bey'e karşı ittifak kurmak için harekete geçiyor. Ancak son sözü Osman Bey söylüyor: "Kurtuluş, adalet sancağını açan Osman Bey'dedir." İşte yeni sezonun heyecanlandıran tanıtımı!

'Kuruluş Osman' için heyecan dorukta! 'Kuruluş Osman'ın 3. sezon tanıtım filmi yayınlandı! | Video

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Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı yayınlandı: ATV Kuruluş Osman yeni sezon fragmanı izle! Yeni sezon ne zaman başlıyor?
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