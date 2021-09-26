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Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:09 Son Güncelleme: 26.9.2021 08:09

Dün akşam MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi? MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler?

Dün akşam MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi? MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler?

MasterChef’in 25 Eylül’de yayınlanan bölümünde, yarışmacılar masterclass kapsamında peynir üretim aşamalarını öğrendi. Yarışmacılar peynir tadımının ardından ödül için İtalyan mutfağından yemeklerle mücadele etti. İzleyiciler, MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi sorularına yanıt arıyor. MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler? İşte merak edilenlerin yanıtı.

MasterChef yarışmasının bu haftaki bölümünde yarışmacılar İtalyan mutfağından makarna ve lazanya gibi lezzetlerle şeflerden tam not almaya uğraştı. Yarışmacılar zamanla ve birbirleriyle yarışırken izleyiciler MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi sorularına yanıt arıyor. Pazar günü gerçekleşecek eleme öncesi MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler? İşte son bölüme ilişkin detaylar.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elemesi henüz gerçekleşmedi, dolayısıyla elenen isim de belli olmadı. Peki MasterChef elemesi ne zaman, hangi isimler potada? İşte son durum.

ANA KADROYA GİREN İSİM KİM OLDU?

Lazanya mücadelesinin ardından rakiplerini geride bırakarak ana kadroya dahil olan isim Pelin oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de elemeler Pazar günleri gerçekleşiyor. İşte yarın yapılacak eleme öncesi bu haftanın eleme potasında olan isimleri...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Mustafa

Sergen

Emre

Hamza

Hasan

Burcu

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MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi? MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler?
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Dün akşam MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi? MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler?
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