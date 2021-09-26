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Giriş Tarihi: 26.9.2021 12:48

PSG'de sular durulmuyor! Neymar ve Mbappe arasında kriz çıktı

PSG’de sular durulmuyor! Neymar ve Mbappe arasında kriz çıktı

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren PSG'de yıldızların krizleri bitmek bilmiyor. Dün oynanan PSG - Montpellier maçında Mbappe'nin oyundan alındıktan sonra sitem ettiği anlar geceye damga vurdu. Mbappe, Paris'in attığı ikinci golden sonra Neymar'a sitem etti...

Fransa Ligue 1'de PSG, dün oynanan maçta Montpellier'i 2-0 yenerek 8'de 8 yaptı ve puanını 24'e çıkardı. PSG'de Messi üst üste iki maç forma giyemedi. PSG'nin gollerini Gueye ve Draxler attı.

MBAPPE VE NEYMAR ARASINDA KRİZ

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, dün geceye damga vuran bir hareket yaptı. 88. dakikasında oyundan çıkan Mbappe, yedek kulübesinde takım arkadaşı Neymar'a sitem etti.

MBAPPE SİTEM ETTİ

89. dakikada Draxler'e asist yapan Neymar, Mbappe tarafından eleştiriye maruz kaldı. Mbappe, kulübede Neymar'ı işaret ederek kendisine böyle asistler yapmadığını ifade ederek sitem etti.

Mbappe'nin, Gueye'ye Neymar'ın kendisine pas vermediğini ifade ederek "Bana böyle paslar vermiyor" dediği görüldü.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dün oynanan maçta skora katkı yapamayan Mbappe, 3 net pozisyondan da yararlanamdı. Yakın arkadaş olarak bilinen Mbappe-Neymar ikilisi arasında ilk kez böyle bir krizin yaşandığı görüldü. Yaşanan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

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PSG'de sular durulmuyor! Neymar ve Mbappe arasında kriz çıktı
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