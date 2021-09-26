Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünün Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması: 25 Eylül 2021 Reyting sonuçları galibi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 26.9.2021 08:46 Son Güncelleme: 26.9.2021 08:47

Dünün Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması: 25 Eylül 2021 Reyting sonuçları galibi hangi yapım oldu?

Dünün Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması: 25 Eylül 2021 Reyting sonuçları galibi hangi yapım oldu?

Her gün onlarca yapım televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşurken bu dizi, film ve programlar reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Her gün bir önceki güne ilişkin sonuçların açıklandığı bilinirken öte yandan “25 Eylül Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci kim ve hangi yapım oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte AB ve TOTAL reyting sonuçları sıralaması ile tüm detaylar...

Geçtiğimiz akşam televizyon ekranlarında Güldür Güldür, Düğün Dernek filmi, Şarkılar Bizi Söyler programı, Kardeşlerim dizisi ve Gönül Dağı izleyenleriyle buluşan yapımlar arasında yer alıyordu. Medya gündeminin yakından takipçileri reyting sonuçları için araştırmalarına başladı. Buna göre, 25 Eylül reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları sıralaması ve detaylar...

Reyting sonuçları açıklandı! 24 Eylül 2021 dünün reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Henüz sonuçlar açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Özel Bölüm)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
04.30 1 Başka Güzel (Tekrar)


STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 En Güzel Bölüm
15.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'
22.30 Düğün Dernek 2: Sünnet 'Türk Filmi'
03.00 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Müzik Arası
05.45 Ankara'nın Dikmeni 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12.10 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
15.30 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Titanik 'Yabancı Film'
04.00 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)


TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

16:30 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 Kırmızı Oda

20:00 Masterchef Türkiye 2021

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Dünün Reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması: 25 Eylül 2021 Reyting sonuçları galibi hangi yapım oldu?
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