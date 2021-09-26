Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ronaldo'nun yeni yemek listesi ortaya çıktı! Ahtapot ve Bacalhau...
Giriş Tarihi: 26.9.2021 15:57 Son Güncelleme: 26.9.2021 15:57

Ronaldo'nun yeni yemek listesi ortaya çıktı! Ahtapot ve Bacalhau...

Ronaldo’nun yeni yemek listesi ortaya çıktı! Ahtapot ve Bacalhau...

12 yıl aradan sonra yeniden Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo formu ve attığı gollerle yine dikkatleri üzerine çekti. 36 yaşındaki oyuncunun fizik olarak çok formda olduğu görülürken, Manchester United'ın şefine yeni yemek listesi verdiği ortaya çıktı. İşte Cristiano Ronaldo'nun yemek listesi...

Manchester United'ın yeni yıldızı Cristiano Ronaldo, fizik olarak hala formda olması dikkat çekiyor. Portekizli yıldız Premier Lig'e golleriyle yeniden dönerek gol krallığı için de sinyalleri vermiş oldu.

KULÜP ŞEFLERİNE YENİ YEMEK LİSTESİ VERİLDİ

Cristiano Ronaldo'nun yediklerine çok dikkat ettiği biliniyor. Peki Ronaldo'nun sağlıklı beslenmes listesinde neler bulunuyor. Ronaldo, kulüp şeflerine yeni yemek listesini verdi.

RONALDO'NUN SEVDİĞİ YEMEKLER NELER?

Ronaldo, kulüp şeflerine yeni yemekler için listesini verdiği ortaya çıktı. The Sun'da yer alan habere göre Ronaldo, günde 6 öğün olmak üzere düzenli bir diyet listesi uyguluyor.

BACALHAU VE AHTAPOT...

Şeflere verdiği yemek iistesinin başında, takım arkadaşları arasında çok fazla heyecan yaratmayan, tuzlu morina ve yumurta ile yapılan Bacalhau adlı geleneksel bir Portekiz yahnisi var.

Ronaldo'nun ahtapot istediği de belirtildi fakat bu seçenek kabul edilmedi. Cristiano, jambon dilimleri, yumurta ve avokado gibi proteinlere çok düşkün ve şefler ona biraz ev tadında yemek yapmaya gayret gösteriyor.

Ronaldo yaklaşık 20 yıldır yedikleri yemeklere özen gösteren ve bunun yanında da alkol ve tatlı tüketmeyen bir futbolcu. Hatta geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarıyla bir partideyken ikram edilen puding tatlısını reddettiği ifade edilmişti.

Ronaldo'nun takım arkadaşlarına Portekiz yemeklerini tattırıp onları bu listeye alıştırabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş'taki sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! Yönetim ve teknik heyet toplanıyor...
İstanbul'da 15 bin konut satılacak! 60 ay vade sıfır faiz imkanı
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika: Cristiano Ronaldo sonrası istifa sesleri! Manchester United'da rüzgar tersine döndü...
Son dakika haberler | Zincir marketlerde gramaj oyunu
Dün akşam Dün akşam MasterChef ana kadroya giren isim kim oldu ve kim elendi? MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler oldu?
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Serdar Aziz...
Altın fiyatları için yön yukarı! İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu: Altın için yükseliş sürecek mi?
Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal olacak 'Alkolmetre' kararı
Dünün Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Milli Piyango Online 25 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo'nun yeni yemek listesi ortaya çıktı! Ahtapot ve Bacalhau...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA