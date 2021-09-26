Ronaldo’nun yeni yemek listesi ortaya çıktı! Ahtapot ve Bacalhau...

Manchester United'ın yeni yıldızı Cristiano Ronaldo, fizik olarak hala formda olması dikkat çekiyor. Portekizli yıldız Premier Lig'e golleriyle yeniden dönerek gol krallığı için de sinyalleri vermiş oldu.
KULÜP ŞEFLERİNE YENİ YEMEK LİSTESİ VERİLDİ
Cristiano Ronaldo'nun yediklerine çok dikkat ettiği biliniyor. Peki Ronaldo'nun sağlıklı beslenmes listesinde neler bulunuyor. Ronaldo, kulüp şeflerine yeni yemek listesini verdi.
RONALDO'NUN SEVDİĞİ YEMEKLER NELER?
Ronaldo, kulüp şeflerine yeni yemekler için listesini verdiği ortaya çıktı. The Sun'da yer alan habere göre Ronaldo, günde 6 öğün olmak üzere düzenli bir diyet listesi uyguluyor.
BACALHAU VE AHTAPOT...
Şeflere verdiği yemek iistesinin başında, takım arkadaşları arasında çok fazla heyecan yaratmayan, tuzlu morina ve yumurta ile yapılan Bacalhau adlı geleneksel bir Portekiz yahnisi var.
Ronaldo'nun ahtapot istediği de belirtildi fakat bu seçenek kabul edilmedi. Cristiano, jambon dilimleri, yumurta ve avokado gibi proteinlere çok düşkün ve şefler ona biraz ev tadında yemek yapmaya gayret gösteriyor.
Ronaldo yaklaşık 20 yıldır yedikleri yemeklere özen gösteren ve bunun yanında da alkol ve tatlı tüketmeyen bir futbolcu. Hatta geçtiğimiz günlerde takım arkadaşlarıyla bir partideyken ikram edilen puding tatlısını reddettiği ifade edilmişti.
Ronaldo'nun takım arkadaşlarına Portekiz yemeklerini tattırıp onları bu listeye alıştırabilir.