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Giriş Tarihi: 26.9.2021 10:06 Son Güncelleme: 26.9.2021 10:07

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak ve sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası tarihi ve takvimi

Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak ve sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası tarihi ve takvimi

Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa ya da yeniden yapılacak atama başvurularını 8-14 Eylül’de tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı atama kurası hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başvuruları değerlendirilen adayların sonuçları PBS ekranı üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda; “Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?” sorusunun yanıtı araştırılırken atama takvimi de belli oldu. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi.

Sağlık Bakanlığı'nın belirtilen kadrolarına ve pozisyonlarına yapılacak olan personel alımı için adaylar 8-14 Eylül tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Personel alımı ise atama kurası ile belli olacak. Hal böyle olunca; "Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?" sorusuna yanıt aranırken 2021 atama takvimi de belli oldu. Öte yandan; kura sonuçları Personel Bilgi Sistemi PBS üzerinden e-Devlet ile erişime açılacak. İşte Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi ve bilgiler.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi ise 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. PBS üzerinden yapılan başvuruların sonuçları e Devlet girişi ile yine aynı ekrandan sorgulanabilecek

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Yayımlanan ilanda, atama başvurusu değerlendirme sonuçlarının 22 Eylül Çarşamba günü PBS üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

BAŞVURULAR NASIL İPTAL EDİLİR?

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15 Eylül Çarşamba günü ile 27 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.

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Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak ve sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 Sağlık Bakanlığı atama kurası tarihi ve takvimi
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