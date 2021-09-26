Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 26 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 26.9.2021 20:07 Son Güncelleme: 26.9.2021 20:07

Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 26 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 26 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında haftanın 2 günü yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekiliş için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek 26 Eylül MPİ Şans Topu açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango Online ile 26 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı detayları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta yapılan MPİ canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün (26 Eylül 2021 Pazar) bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek bugünkü MPİ canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayarak dahil olan şans oyunu severler, biletleriyle büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "26 Eylül MPİ Şans Topu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (26 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 26 Eylül MPİ Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 26 Eylül Şans Topu sonuçları: 1 - 21 - 22 - 17 - 24 - 14


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ


ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamın ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakamdan ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakamdan oluşur.



Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, her çekilişte iki farklı seriden çekilen rakamlardan oluşur : 1 ila 34 (dahil) arasındaki beş rakam ve 1 ila 14 (dahil) arasındaki bir rakam. Beş rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden 1 ila 34 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.



SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

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Şans Topu sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 26 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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