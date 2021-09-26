Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta yapılan MPİ canlı çekilişle şanslı numaraları belirlenen "MPİ Şans Topu sonuçları" bugün (26 Eylül 2021 Pazar) bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyerek bugünkü MPİ canlı çekilişine Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayarak dahil olan şans oyunu severler, biletleriyle büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "26 Eylül MPİ Şans Topu açıklandı mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (26 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 26 Eylül MPİ Şans Topu sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;