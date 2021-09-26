Altın fiyatları, hafta sonu son dakika yükselişi yaşıyor. Eylül ayının sonu itibarı ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak araştırılıyor. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusuyla piyasalardaki güncel rakamlar araştırılıyor. Son dakika altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.301,00

Satış: 3.351,00

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