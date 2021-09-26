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Giriş Tarihi: 26.9.2021 14:19

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişe geçti! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişe geçti! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları, serbest piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda son dakika yükselişi yaşıyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, kritik seviye olarak değerlendirilen 500 TL'ye ulaştı. Gram altının yanı sıra çeyrek altın fiyatı da yükseliş gösterdi. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar oldu, şu an kaç lira? İşte, A Para Canlı Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 26 Eylül 2021 Pazar...

Altın fiyatları, hafta sonu son dakika yükselişi yaşıyor. Eylül ayının sonu itibarı ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı başta olmak üzere, altın fiyatları merak konusu oldu. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak araştırılıyor. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusuyla piyasalardaki güncel rakamlar araştırılıyor. Son dakika altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.301,00
  • Satış: 3.351,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.277,00
  • Satış: 3.329,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 498,85
  • Satış: 499,05

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 811,00
  • Satış: 821,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.621,00
  • Satış: 1.642,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.187,17
  • Satış: 3.248,82

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 450,04
  • Satış: 467,45

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün yükselişe geçti! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL?
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