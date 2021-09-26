Son dakika: Beşiktaş’taki sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! Yönetim ve teknik heyet toplanıyor...

BATSHUAYİ VE LARİN DÖNÜYOR

Ajax maçında Batshuayi ve Larin'in dönüşüne ise kesin gözüyle bakılıyor. Kartal'da en büyük sıkıntı savunma ve orta saha hattında olduğu için gözler stoperlerden birinden gelecek iyi haber ve Salih ve Oğuzhan'ın durumuna çevrildi.