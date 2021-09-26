Son dakika: Fatih Terim’den Göztepe maçında 6 değişiklik! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i...

Son dakika haberi... Kayseri maçında gelen farklı yenilgi sonrasında Fatih Terim neşteri vurdu. Luyindama, Kerem, Berkan, Cicaldau, Morutan ve Halil, Göztepe mücadelesi ile birlikte sahalara dönüyor. Tecrübeli teknik adam, zorunlu haller dışında artık ilk 11'i değiştirmeyecek.
Kayseri'de rotasyon yapan Galatasaray'da Berkan, Cicaldau ve Halil dinlendirilmiş, Luyindama, Morutan ve Kerem kulübeye çekilmişti. 3-0'lık yenilgiyle teknik direktör Fatih Terim takımı değiştirme kararı aldı.
Deneyimli teknik adam, Göztepe maçında Alpaslan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'e şans vermeyecek. 6 oyuncu yerine Luyindama, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem ve Halil 11'e geri dönecek. 3 yerli kuralını Berkan, Kerem ve Halil karşılayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Assunçao, Morutan, Cicaldau, Berkan, Kerem, Halil.
GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan, Soner, Nwobodo, Halil, Tjanic, Lourency, Ndiaye.
SORU: Galatasaray-Göztepe maçında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
BÜLENT TİMURLENK: KRİZİ TERİM ÇÖZER
Bu sezon Barcelona ve G.Saray'ın kaderleri ortak gibi. İkisi de genç oyuncularla yola çıktı. Katalan kulübünde 3 maçlık galibiyet hasreti var, G.Saray gibi.
Bu kadro, Lazio maçında oynayabileceği oyunun çıtasını gösterdi. Ardından genç ama yorgun, mücadele için maç seçen ve hücumda verimsiz bir G.Saray izledik.
Üzerine saatlerce de konuşulsa önce topu üç direğin arasına atmak lazım. Yani Galatasaray'ın Marsilya deplasmanı öncesinde İzmir derbisinde Altay'a sonra Hatay'a teslim olan Göztepe'yi farklı skorla geçmesi lazım.
Ortada bir kriz varsa bu bir ilk değil, bu krizi de çözmesi gereken bunu defalarca yapmış olan Fatih Terim'dir.
GALATASARAY MORAL ARIYOR
Üst üste yaşadığı kayıplar sonrasında Galatasaray bugün kendi sahasında Göztepe'yi devirip seriyi tersine çevirmek istiyor. İzmir ekibini konuk ettiği son 14 lig maçında hiç yenilmeyen ve 12 galibiyet, 2 beraberlik ile sahadan ayrılan G.Saray rakip ağlara da lig maçlarında toplam 90 gol gönderdi.
ASLAN'A ÖZEL KONUKLAR
Hafta içindeki Alanyaspor maçına yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı davet edilmişti. Göztepe karşılaşmasında ise Türk Telekom Stadı'nda Avrupa şampiyonu apoletli Ampute Futbol Milli Takımımız ağırlanacak.
Karşılaşma öncesi tribünleri selamlayacak Ay-Yıldızlılar'a sarı-kırmızılı kulüp tarafından plaket verilecek. Ampute Milli Futbol Takımımız finalde İspanya'yı yenerek üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olmuştu.