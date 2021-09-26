Son dakika: Fatih Terim'den taraftara övgü, hakeme tepki! "Olacak şey değil..."

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1'lik galibiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılılar, 4 haftadır üst üste gelen puan kayıplarının ardından Göztepe karşısında yeniden 3 puanı hatırladı.
Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Fatih Terim, tribündeki taraftalara teşekkür etti. Terim, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon içinse maçın VAR hakemine tepki gösterdi.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları...
Açıkçası galip geldiğimiz için çok mutluyum. Hak ettiğimiz 3 puanları alamamıştık. Bugün 3 puanı zor da olsa aldık. Göztepe'nin kaleyi tutan tek şutu gol oldu. İyi ki gol oldu, Muslera kırmızı kart görebilirdi gol olmasaydı.
İkinci yarı, baskıyı daha fazla kurduk. Kalecinin hatasıyla beraberliği yakaladık. Arkasından Morutan'ın güzel bir golü geldi.
O kadar gereksiz veya rakibin aklında olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Skor, herkes için önde geldiğinden oyun çok ön plana çıkmadı.
Alpaslan'ın pozisyonu... Bu VAR'ı yok etmektir. Olacak bir şey değil. O zaman VAR'ın hiç koyulmaması lazım.
Bir parantezi taraftarımıza açmak istiyorum. Benim Ali Sami Yen'de görmek istediğim taraftar bu. Ben bu Galatasaray'ı anlatmaya çalışıyorum. Kendilerine takımım adına teşekkür ediyorum.
Kazandıkça bu genç arkadaşlarımız o güvenle çok daha iyi oynayacaklar. Her geçen gün onların lehine olacak.
Genç futbolculara devamlı risk ve inisiyatif almalarını söylüyorum. Bir önceki maçlarda arkadaşlarının protesto edilmesi onları şaşırtmıştı. Buradan kazanarak çıkacağımızı söyledik.
Diagne, daha çok şans alacak ve inşallah aldıkça daha iyi oynayacak. Çok pozisyona girip atmak demenin sonucu basit. Atacaklar hücumcularımız, attıkça da kendilerine gelecekler.