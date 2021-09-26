Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray üst üste puan kayıpların ardından Göztepe'yi konuk ediyor! Zorlu maç başladı...
Giriş Tarihi: 26.9.2021 17:46 Son Güncelleme: 26.9.2021 19:04

Son dakika: Galatasaray üst üste puan kayıpların ardından Göztepe'yi konuk ediyor! Zorlu maç başladı...

Son dakika: Galatasaray üst üste puan kayıpların ardından Göztepe’yi konuk ediyor! Zorlu maç başladı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 7. haftasında son 4 maçında galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde yeniden çıkış yakalamak isteyen sarı-kırmızılılar, hafta için Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçı öncesi moral depolamak istiyor. Zorlu mücadele Türk Telekom Stadyumu'nda başladı.

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. Bu sezon yeni ve genç bir kadroyla yola çıkan Galatasaray, ligin ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 8 puan topladı. Ligin son 4 haftasını 3 puana ulaşamadan kapatan Galatasaray, Göztepe karşısında yeniden çıkış yakalamak istiyor.

İzmir temsilcisi ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi gördü. Göztepe topladığı 5 puanla 7. hafta öncesinde 15. sırada yer buldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı Ali Şansalan yönetiyor.

CANLI | GALATASARAY 0-0 GÖZTEPE

Canlı anlatım için tıklayınız...

MAÇTAN DAKİKALAR

2' Galatasaray, Yedlin'in pasında Halil Dervişoğlu ile gole yaklaştı. Genç golcünün kayarak yaptığı vuruş auta çıktı.

11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Lourency, Yalçın, Halil, Ndiaye

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları devam edeb Arda Turan ile Sacha Boey'in yanı sıra cezası süren Marcao, karşılaşmada forma giyemeyecek.

SON 4 LİG MAÇINDA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçından galibiyet çıkaramadı. Sezona GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kaldı. Galatasaray, son 2 müsabakada da Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor'a yenildi.

Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu.

SON 32 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. 1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan Galatasaray, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

Sezona 2'de 2 ile giren ancak sonrasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 puanda kalarak 1989-1990 sezonunda sonraki en kötü performansını sergiledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Beşiktaş'taki sakatlıkların sebebi ortaya çıktı! Yönetim ve teknik heyet toplanıyor...
İstanbul'da 15 bin konut satılacak! 60 ay vade sıfır faiz imkanı
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika: Cristiano Ronaldo sonrası istifa sesleri! Manchester United'da rüzgar tersine döndü...
Dün akşam Dün akşam MasterChef ana kadroya giren isim kim oldu ve kim elendi? MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler oldu?
Son dakika haberler | Zincir marketlerde gramaj oyunu
Altın fiyatları sınıra dayandı! İslam Memiş’ten çarpıcı altın yorumu geldi: Altın için yükseliş sürecek mi?
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynadı! Serdar Aziz...
40 tünelli ulaşım harikası | Dünyanın 3. büyüğü gün sayıyor
Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal olacak 'Alkolmetre' kararı çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray üst üste puan kayıpların ardından Göztepe'yi konuk ediyor! Zorlu maç başladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA