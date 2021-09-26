Son dakika: Galatasaray üst üste puan kayıpların ardından Göztepe’yi konuk ediyor! Zorlu maç başladı...

Geride kalan 6 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesindeki 9 gole engel olamadı ve 7. haftaya -1 averajla girdi. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 2 maçında gol atamadan mağlup oldu.

SON 32 SEZONUN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'de 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en kötü başlangıcını gerçekleştirdi. 1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan Galatasaray, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

Sezona 2'de 2 ile giren ancak sonrasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, 6 maç sonunda 8 puanda kalarak 1989-1990 sezonunda sonraki en kötü performansını sergiledi.