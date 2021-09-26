Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 26 Eylül 2021 MasterChef’te kim gitti? Yarışmaya veda eden isim…

TV8 kanalında yayınlanan MasterChef 2021 yarışmasının bugünkü son bölümü, kritik eleme gecesine sahne oldu. Eleme potasında bulunan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan yarışmadan elenen isim olmamak için tezgah başına geçerek hünerlerini ortaya koydu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde TV8 ekranlarına yansıyan MasterChef 2021 son bölümde çam fıstığı ana ürünüyle en başarılı ismi yapan isimler potadan çıkmayı başarırken, başarısız olan 3 yarışmacı arasında 1'isi, 2. Eleme oyununun ardından yarışmaya veda etti.
MasterChef 2021 son bölümde yarışmaya veda eden isim ve merak konusu olan son dakika detaylar şöyle;
26 Eylül 2021 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde eleme adayları arasında yer alan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan yarışmada elenen isim olmamak için kıran kırana bir mücadele örneği gösterdi. Kritik eleme gecesinin ilk turunda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen çam fıstığı ana ürünüyle en başarılı tabağı çıkaran 3 isim eleme potasından kurtulurken diğer 3 kişi Danilo şefin hazırladığı yemeğe en yakın tabağı çıkarmak için mücadele etti.
Kritik MasterChef eleme gecesi ilk turunda eleme potasında yer alan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan çam fıstığı ana ürünüyle, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sunmak için en yaratıcı yemeği hazırlamak için tezgah başına geçti. Sürenin sona ermesiyle birlikte jüri şefler ürünleri tek tek tadarak değerlendirmelerini yaptı.
Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin, eleme potasında yer alan Burcu, Hamza, Emre, Sergen, Mustafa, Hasan tarafından hazırlanan yemekleri tatması ve değerlendirmesi sonrasında en başarılı isimlerin Hasan, Sergen, Burcu olduğunu açıkladı. Bu 3 isim bu hafta elenmekten kurtulmuş oldu.
Kritik eleme gecesinin ilk turunda Hasan, Sergen ve Burcu'nun eleme potasından kurtulmasının ardından başarısız olan Hamza, Emre ve Mustafa Danilo şef tarafından hazırlanan yemeğe en yakın tabağı çıkarmak için tekrar tezgah başına geçti. Danşlo Şef'in tabağına en uzak ürünü çıkaran isim haftanın elenen ismi olacak. Veda eden isim belli olduğunda son dakika detaylarıyla burada olacak.