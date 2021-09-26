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Giriş Tarihi: 26.9.2021 11:15

Süper Lig puan durumu: Türkiye Süper Lig 7. hafta maçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu: Türkiye Süper Lig 7. hafta maçları ve güncel puan durumu

Türkiye Süper Lig’de 7. hafta maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftaya lider giren Beşiktaş, yedek ağırlıklı kadrosuyla çıktığı maçta Altay’a mağlup oldu. İzmir ekibi son dakikalarda kaydettiği golle birlikte aldığı galibiyetin ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe Hatayspor’a konuk olurken Galatasaray evinde Göztepe’yi konuk edecek. İşte bugün ve yarın oynanacak maçlar öncesi 7. Hafta Türkiye Süper Lig puan durumu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, ilk haftalardan itibaren yaşanmaya devam ediyor. Zirvenin en büyük adaylarından Fenerbahçe ve Galatasaray, 7. hafta müsabakalarında bugün sahneye çıkıyor. Maç fazlasıyla ilk sırada oturan Altay, bugün oynanacak Hatayspor – Fenerbahçe maçının sonucuna göre koltuğundan olabilir. İşte 26 Eylül Türkiye Süper Lig güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU TABLOSU

7. hafta Süper Lig puan durumu sıralaması ve fikstürü...

Süper Lig'de Cuma ve Cumartesi günü oynanan maçların ardından İzmir ekibi Altay ilk sırada yer alıyor. Altay'ı geçen sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş takip ederken, siyah beyazlıların ardından puan durumu tablosunda sırasıyla Trabzonspor, Hatayspor ve Fenerbahçe yer alıyor. Düşme hattında son dört sırada ise Kasımpaşa, Başakşehir, Giresunspor ve Rizespor bulunuyor.

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Süper Lig puan durumu: Türkiye Süper Lig 7. hafta maçları ve güncel puan durumu
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