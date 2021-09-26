Süper Lig'deki sakatlıkların sebebi ne? "Hiç üzerinde durulmayan kramponlar bile..."

SAKATLIKLARIN SEBEPLERİ NELER?

Adale ve kas sakatlıklarının en önemli nedenleri yoğun tempoda oluşan yorgunluk, ağır idman, saha zemini ve de hiç üzerinde durulmayan giyilen ayakkabı da olabilir... Bir de sezon başı doğru antrenman programı uygulanmazsa sezon içi böyle sakatlıkların ortaya çıkabileceği gerçeğini kimse göz ardı etmemeli.