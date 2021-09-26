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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:54 Son Güncelleme: 26.9.2021 09:55

Süper Lig'deki sakatlıkların sebebi ne? "Hiç üzerinde durulmayan kramponlar bile..."

Süper Lig’deki sakatlıkların sebebi ne? Hiç üzerinde durulmayan kramponlar bile...

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası gündeme de sakatlık problemlerini getirdi. Üst üste aldığı sakatlık haberleriyle boğuşan Beşiktaş'ın ne tür çözümler bulacağı merak ediliyor. Peki Süper Lig'de yaşanan sakatlıkların bu kadar fazla olmasının sebebi ne? Takımlarda üst üste yaşanan sakatlıkların sebepleri...

Beşiktaş'taki sakatlık haberlerinden sonra "Oyuncular neden sakatlanıyor" sorusu gündemde tartışma konusu oldu. Süper Lig'de yaşanan sakatlıkların sebebi ne? Adale ve kasık sakatlıklarının temelinde ne yatar? Beşiktaş'ta futbolcular neden bu kadar çok sakatlık yaşadı?

Günümüz futbolunda tempolu ve mücadele gücü yüksek maçlar oynanmakta. 3 günde bir maç trafiği göz önüne getirildiğinde her takımda sorunlar çıkabilmekte.

SAKATLIKLARIN SEBEPLERİ NELER?

Adale ve kas sakatlıklarının en önemli nedenleri yoğun tempoda oluşan yorgunluk, ağır idman, saha zemini ve de hiç üzerinde durulmayan giyilen ayakkabı da olabilir... Bir de sezon başı doğru antrenman programı uygulanmazsa sezon içi böyle sakatlıkların ortaya çıkabileceği gerçeğini kimse göz ardı etmemeli.

2- Bir futbolcu sakatlıktan uzak durmak için ne yapmalıdır?

Gerek dünya futbolunda gerekse bizde öyle oyuncular var ki ilerlemiş yaşına rağmen her sezon bırakın sakatlanmayı, performanslarını üst düzeyde tutabiliyor. Örneğin ligimizdeki Josef (32) ve de Gustavo (34)...

Her iki oyuncunun da yaşları göz önüne getirildiğinde gerek antrenmanlarda gerekse maçlardan sonra yaşamlarına büyük dikkat ettikleri gerçeği ortaya çıkıyor.

Oyuncuların dinlenme, uyku düzenleri ve de her şeyden önemlisi beslenmelerine aşırı dikkat etmeleri sakatlanmalarının ve de performans düşüklüğünün önüne büyük ölçüde geçecektir.

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Süper Lig'deki sakatlıkların sebebi ne? "Hiç üzerinde durulmayan kramponlar bile..."
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