Türkiye Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Pazar Süper Lig fikstürü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, ilk haftalardan itibaren yaşanmaya devam ediyor. Zirvenin en büyük adaylarından Fenerbahçe ve Galatasaray, 7. Hafta müsabakalarında bugün sahneye çıkıyor. Maç fazlasıyla ilk sırada oturan Altay, bugün oynanacak Hatayspor – Fenerbahçe maçının sonucuna göre koltuğundan olabilir. İşte 26 Eylül Türkiye Süper Lig fikstürü…
26 EYLÜL PAZAR GÜNÜN MAÇLARI
13:30 GZT GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş.
19:00 GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.
27 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI
20:00 KASIMPAŞA A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20:00 TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR