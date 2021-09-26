Türkiye Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Pazar Süper Lig fikstürü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, ilk haftalardan itibaren yaşanmaya devam ediyor. Zirvenin en büyük adaylarından Fenerbahçe ve Galatasaray, 7. Hafta müsabakalarında bugün sahneye çıkıyor. Maç fazlasıyla ilk sırada oturan Altay, bugün oynanacak Hatayspor – Fenerbahçe maçının sonucuna göre koltuğundan olabilir. İşte 26 Eylül Türkiye Süper Lig fikstürü…