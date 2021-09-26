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Giriş Tarihi: 26.9.2021 10:21

Türkiye Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Pazar Süper Lig fikstürü

Türkiye Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Pazar Süper Lig fikstürü

Türkiye Süper Lig’de 7. Hafta maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftaya lider giren Beşiktaş, çok sayıda as oyuncusunun sakat olduğu maçta Altay’a mağlup oldu. İzmir ekibi bu sonucun ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bugün oynanacak maçların ardından zirvede sıralamalar değişebilir. Bugün Fenerbahçe Hatayspor’a konuk olurken Galatasaray evinde Göztepe’yi konuk edecek. Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte 7. Hafta 26 Eylül 2021 Pazar günü Türkiye Süper Lig fikstürü…

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, ilk haftalardan itibaren yaşanmaya devam ediyor. Zirvenin en büyük adaylarından Fenerbahçe ve Galatasaray, 7. Hafta müsabakalarında bugün sahneye çıkıyor. Maç fazlasıyla ilk sırada oturan Altay, bugün oynanacak Hatayspor – Fenerbahçe maçının sonucuna göre koltuğundan olabilir. İşte 26 Eylül Türkiye Süper Lig fikstürü…

26 EYLÜL PAZAR GÜNÜN MAÇLARI

13:30 GZT GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR

16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş.

19:00 GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

27 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI

20:00 KASIMPAŞA A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

20:00 TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR

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Türkiye Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 26 Eylül Pazar Süper Lig fikstürü
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