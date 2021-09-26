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Giriş Tarihi: 26.9.2021 11:14

Yasaklar geri gelecek mi, son durum nedir? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar dönüyor mu?

Yasaklar geri gelecek mi, son durum nedir? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar dönüyor mu?

Eylül ayı sonu itibarı ile vaka sayısındaki artışa paralel olarak, yasaklar geri gelecek mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, normalleşme süreci öncesinde hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. normalleşme ile beraber bu yasaklar tamamen kaldırıldı. Yasakların geri gelmesi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmazken artan vaka sayısı nedeniyle sokağa çıkma yasağı geri gelir mi sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, 2021 yasaklar geri gelecek mi konusuyla ilgili son bilgiler

Günlük koronavirüs vaka sayısı, Eylül ayının sonları itibarı ile yükselişe geçti. Durum böyle olunca, yasaklar geri gelecek mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Normalleşmeye geçilmeden önceki süreçte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşme süreci ile beraber yasaklar kaldırıldı. Peki, artan vaka sayısının ardından yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar geri gelir mi? İşte, son gelişmeler...

Yasaklar geri gelecek mi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelir mi, kapanma olur mu?

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Yasakların geri gelmesine ilişkin bir bilgi henüz bulunmuyor. Artan vaka sayısının Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

Yasakların geri gelmesine dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.

Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.

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Yasaklar geri gelecek mi, son durum nedir? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlamalar dönüyor mu?
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