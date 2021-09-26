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Giriş Tarihi: 26.9.2021

Yiğido patladı!

Yiğido patladı!

Evinde oynadığı maçta Karagümrük’ü farklı geçen Sivasspor, son üç maçta topladığı 7 puanla kendine geldi

Hafta içinde Yeni Malatyaspor'u deplasmanda geçerek ligdeki ilk galibiyetini alan Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmaya Kayode'nin 54. saniyedeki golüyle adeta 1-0 önde başlayan kırmızı beyazlılar, 50. dakikada Goutas, 56'da Felix ve 71'de Gradel'in golleriyle farka gitti. Karagümrük'e karşı oynadığı 5. lig maçında da yenilmeyen Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, puanını 9'a yükseltti. Farioli yönetimindeki Karagümrük ise 2. mağlubiyetini aldı.

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